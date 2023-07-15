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璟原藝術第29次舊金山字畫徵集擴大範圍

工商訊
于右任書法。
于右任書法。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司, 總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等。

國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。

2023年7月14日至29日，浙江璟原將第29次赴北美進行中國字畫收購，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

舊金山徵集日期為7月24日至25日，時間上午9:30至下午4:30，地點：San Francisco Airport Marriott Waterfront, Santa Clara Room; 地址：1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010。

本次仍由公司副總經理周佳先生以及書畫部主管陳立界先生帶隊，為確保藏家放心，一律當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至本公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥小姐：1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情請登陸公司網站：www.jingyuanzj.com。

中國璟原藝術可為您免費鑑定及估價, 並提供如何長期保存的建議！與該公司合作可省去中間人或公司的佣金！浙江璟原藝術以絕對的誠信，讓主客之間的交易放心而簡單！請帶上您的中國字畫來到活動現場。

收購範圍：近現代字畫（徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐雲、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中)。

古代字畫（趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同龢、陸潤庠)。

溥儒山水。
溥儒山水。
齊白石三壽圖。
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東南亞 投資 舊金山

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