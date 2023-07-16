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理財講座 老闆、房地產投資人最後機會多省2022年度稅金

工商訊

年收入逾百萬，資產淨值超過1300萬的企業主和房地產投資者，兩埸為您量身打造的兩埸講座誕生了。很多企業主並不瞭解如何拿到研發扣稅額，覺得自己的企業性質和研發無直接關聯，就認定不可能爭取到研發抵稅額。事實並非如此，透過專業公司的諮商協助，可能獲得這項福利。

第一埸英文講座，將重點放在兩項罕被利用的稅項優惠。房地產投資者可透過 Cost Segregation（加速折舊)，獲利豐盈企業主可透過Research & Development credits(研發抵稅額）來爭取更多的所得扣減額來減輕當年或以前年度的所得稅。如果歷年來，讀者的公司或房產投資獲利豐厚，支付大額稅金。

在川普2017頒行，2018生效的法案，併同之前的舊法，以根據房地產啓用的年份，決定可以利用到的折舊費用，進一步省下的稅金，成為投資注金，再創造更多的財富。再者，如何在全盤規劃，在策略上達到最高效益？也是講座引申的規劃重點。

如果正值退休年齡，認真考慮出售房地產或企業，介紹一個值得考慮，由主流律師事務所和國稅局立案（private ruling)，已有近30年有版權的高級分期付款信託，由自己設立的此信託進行分期付款買賣，根據企業或自身的需求，分期領取售金來減少或可以進階用另一個更高階信託來免除近半的高額增值稅。其細節複雜並先進，必需由專業團隊共同合作以達整體效益。

第二埸，主講人特許財務規劃師周美懿進階分析，企業主窮畢生之力，捍護財富價值和傳承時，所面臨的諸多挑戰和其潛在解套方案。未曾想過，家族或合夥企業，在子女繼承，出售企業給合夥人或第三方時，必定產生的稅務問題和實務挑戰。無非在現時面對它，並透過架構和協調協議，主動出擊。

宏富理財隸屬於美國上市証券公司Ameriprise，宏富理財兩位財務規劃師各執業超過三十年，累積經驗不但瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰。也會從這些難題中，將客戶未來十年二十年甚至三十年後的目標，回推到今天來鎖定規劃方向，然後決定需要做的計畫及方案。

講座時間：第一場(中英文）7月20日周四3時30分至5時15分。第二場(中英文)：7月21日，周五3時30分至5時15分。報名截止時間：7月19日周三中午12時以前。[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。

投資 房地產 退休

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