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六福珠寶歐化中心分店隆重開幕

工商訊
鍾嘉欣（右三），文展揚（右一）。
鍾嘉欣（右三），文展揚（右一）。

六福珠寶南灣歐化中心分店7月9日隆重開幕。香港名星鍾嘉欣及當地政要，密爾必達市長蒙塔魯（Carmen Montano)、聖他克拉拉市長吉爾默（Lisa Gillmor)、佛利蒙市長高敘加親臨剪彩。開幕儀式，瑞獅採青，鑼鼓喧天，數十名僑胞到場慶賀。

以桃紅色連身長褲優雅登場的鍾嘉欣，佩戴六福珠寶婚嫁系列首飾展現喜慶而溫馨的氣氛。她手上戴有六福「光影密語」18K金鑽石戒指。「光影密語」鑽戒精密地計算出空間距離，在專屬禮盒內運用光影效果投射出「520」、「1314」、「I Love U」或其他專屬訂製組合，鑽戒更備有「放閃車花」工藝，將主石視覺效果倍增，交融互映的光芒讓整體視覺效果愈見璀璨。

開幕現場最耀眼的是鍾嘉欣頸上配戴的「幸福雲彩」18K金鑽石項鏈，璀璨鑽石墜襯於雅致線條上，層疊交織成一幅蕾絲雲肩，華麗而絢爛，盡顯東方美學。採用放閃車花工藝，使鑽飾愈發閃亮，而且項鏈更可拆分成獨立吊墜，簡約又不失華美，靈活配適各種場合。

身為三個孩子媽媽的鍾嘉欣，演藝事業成功，家庭幸福美滿。她個人對首飾的喜好是簡單而長情，手工精緻，款式又要有點誇張。六福珠寶的產品能滿足她的要求，是她喜愛的品牌。

六福珠寶北美區域經理文展揚表示，六福珠寶歐化廣場分店展廳舒適，產品豐富，會給顧客帶來優質的珠寶展品和卓越的購物經驗。一直以來，六福集團憑著良好的商譽，優質設計，精湛的工藝，和卓越服務，深受廣大消費者的信賴和喜愛。

在全球擁有超過3180間的零售點。六福珠寶現時在美國、加拿大、中國內地、香港、澳門、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、泰國、老撾及澳洲全面為顧客服務。

六福珠寶歐化中心分店，地址：648 Barber Lane, Milpitas, CA 95035，電話：408-849-3638。

鍾嘉欣展示珠寶首飾。
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香港 澳門 澳洲

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