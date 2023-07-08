世界日報金色年華攝影大賽延長報名時間至7月31日

執子之手，與子偕老。

由世界日報 主辦，安樂居(On Lok)贊助之「金色年華」攝影比賽，已於月前正式開跑，由於正值暑假，許多想要參加的人紛紛來電要求延長參賽時間，並希望能簡化報名程序，讓更多的人都可以來參加這一個溫馨的活動。

徇眾要求，主辦單位決定將截止時間延至7月31日，同時簡化報名程序，用email 也可以參加，詳細活動辦法請參見世界日報活動廣告，或電：650-259-2043，650-259-2002。

透過鏡頭記錄耆英日常生活，捕捉美好瞬間，讓剎那變成永恒。「金色年華」攝影大賽不要求您是攝影達人，也不需要您擁有高超的攝影器材，只要用手機，記錄每一段精彩畫面，用簡短的文字告訴我們，照片中的溫馨故事，比賽評分將以動人指數為評分標準。

參賽者依年齡分為「青少年組」(20歲以下)、「成年組」(21至60歲)及「耆英組」(61歲以上)三組，每人限提交一張作品參賽。主辦單位將邀請主協辦單位及專業評審團，選出最具代表性和創意的作品,每組取前三名,可獲現金500元、300元、200元及證書。各組另選出5名佳作，獲頒獎狀與紀念品。

報名截止後，8月1日起展開線上投票 環節，所有通過初審的作品將在「金色年華」投票網頁及本報微信 公眾號上展出，供讀者及粉絲投票選出「最高人氣」獎，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。

所有參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元現金。

所有得獎作品將在9月23日世界日報於Cupertino Main Street舉辦之「中秋嘉年華」活動現場展出及頒獎。