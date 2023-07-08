我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

陳佳8•6 個人演唱會聖荷西California Theatre隆重舉行

工商訊
中國歌唱家陳佳親臨灣區是一次難得的機會。
中國歌唱家陳佳親臨灣區是一次難得的機會。

闊別灣區六年的中國大陸歌唱家陳佳將於八月再次親臨灣區和觀眾見面，一起共渡明月皎潔的美好時光，如意「但願人長久，千里共嬋娟」。

中國內地女歌手陳佳（Teresa Chen Jia）生於北京，被譽為當代於音色和演繹最近似鄧麗君的歌手。她精通鋼琴，也能作曲填詞。她推出過多張得到好評的HiFi專輯，也是國學推廣節目《輕談國學歌風雅》的主持人及主唱。

由櫻桃仙子(Cherry Fairy)和吳興記聯合主辦，美亞婦聯(AAWA)協辦，世界日報媒體贊助的陳佳加州巡演演唱會北加州站，將於8月6日（周日）在南灣聖荷西California Theatre晚上7時30分舉行，地址：345 S. 1st Street, San Jose, CA 95113。票價：78元、98元、138元及VVIP188元。這是一次難得的機會，有興趣欣賞陳佳演唱會的人士，請速向吳興記購票，查詢熱線：415-781-8330。售票處：Ng Hing Kee 吳興記 (三藩市）648 Jackson Street, San Francisco, CA 94133。

中國歌唱家陳佳三歲起隨中央音樂學院鋼琴系教授學習鋼琴，考入中央音樂學院附小。十三歲獲得全國音協考級及中央音樂學院海內外鋼琴考級最高級證書，曾多次在北京市中小學藝術節中獲獎。十八歲參加清華大學舉辦的全國高中特長生鋼琴考試，獲得一級（最高級）證書以及北京大學舉辦的全國高中生鋼琴考試第二名。

陳佳十一歲考入中國交響樂團附屬少年及女子合唱團，曾隨團參加第十四屆義大利「圭多•達萊佐」國際複調合唱比賽，獲得少年組第二名。她多次出訪美國、俄羅斯、義大利、日本以及港、澳、台等多個國家和地區，參加各類演出數百場。

陳佳自幼受家人影響，對鄧麗君產生了非同一般的感情，癡迷於聆聽鄧麗君的歌曲。她的特點是可以精准地背唱鄧麗君各個時期多種語言的歌曲。

她多次獲邀參加紀念鄧麗君的音樂會，包括2012年底簽約鄧麗君文教基金會，2013年在北京萬事達體育館，參加「同一首歌十九億個掌聲」的鄧麗君紀念音樂會，與周傑倫、梁靜茹、蕭敬騰等在臺北小巨蛋參加「追夢鄧麗君誕辰60周年」紀念音樂會。

與王菲、蕭敬騰、彭佳慧、張靚穎等在北京首都體育館，參加「追夢巨星耀北京」的紀念鄧麗君誕辰60周年音樂會，及2014年參加環球唱片公司鄧麗君黃金黑膠唱片發佈會等活動。

這次舉辦陳佳北美演唱會的贊助商包括：Fresh Green Inc.、Norcal Realty、Spiral 日本料理、Ramsell Capital、New Broadway Bistro、Shabu House、劍鋒建材公司、鴻圖海鮮酒家、鯉魚門、怡景麗宴、頤和北京、B-Chinatown.org、金門女子公寓等機構。

陳佳能精准地背唱鄧麗君各個時期多種語言的歌曲。
陳佳能精准地背唱鄧麗君各個時期多種語言的歌曲。

北京 義大利 加州

上一則

公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭 4500人無傷亡 安全下船

下一則

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

延伸閱讀

台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱
聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕
聖荷西神祕屋 歡慶開放100周年

聖荷西神祕屋 歡慶開放100周年
聖荷西居民包裹被盜 竊賊竟是野豬

聖荷西居民包裹被盜 竊賊竟是野豬
加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

熱門新聞

圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

回顧李玟歌后之路 從金山「漁人碼頭」開始

2023-07-06 02:20
攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

2023-07-06 02:17
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

2023-07-05 23:08
專家表示，科技創新速度快造成技能落差，科技員工重新學習新技術是必要的。（Getty Images）

灣區年賺10萬是低薪…科技人才不會失業 但技能要求更多

2023-07-06 13:41

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別