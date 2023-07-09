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華美銀行吳建民董事長獲任命亞太經濟合作組織名譽主辦委員會成員

工商訊
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（左）與舊金山市長倫敦·布里德(右)。
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（左）與舊金山市長倫敦·布里德(右)。

2023年6月30日，華美銀行董事長兼最高執行長、亞太經濟合作組織（APEC）商貿諮詢委員會主席吳建民（Dominic Ng）獲舊金山市長倫敦·布里德（London Breed）的委任，成為2023年APEC名譽主辦委員會（Honorary Host Committee）成員。

吳建民將透過與其他委員的緊密合作，創建和加強社區與商業關係，為APEC會議的順利舉行保駕護航。同時被任命的委員包括「榮譽議長」（Speaker Emeritus）南希·佩洛西（音譯，Nancy Pelosi）、加州州長加文·紐森（音譯，Gavin Newsom）、加州副州長埃萊妮·庫納拉基斯（音譯，Eleni Kounalakis）、美國參議員黛安娜·范斯坦（音譯，Dianne Feinstein）、美國參議員亞歷克斯·帕迪亞（音譯，Alex Padilla）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及舊金山市檢察官邱信褔（David Chiu）。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造一個自由、公平和開放的經濟政策議程，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共佔全球人口的近40％（近30億人）以及全球貿易的近50％。

舊金山市長倫敦·布里德表示：「舊金山有幸獲得州內和聯邦領袖的大力支持。我十分感謝每一位名譽主辦委員會成員。

他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議的成功舉行。我有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。」

由白宮委任為APEC商貿諮詢理事會主席的華美銀行董事長吳建民表示：「自去年夏天被任命為APEC商貿諮詢理事會主席以來，我一直在與其他來自亞太地區的代表緊密合作，以期改善區域內的社會經濟問題。我很榮幸能夠加入APEC名譽主辦委員會，同時也十分期待在11月與政商各界代表於舊金山會面。」

亞太經合組織工商領導人峰會（APEC CEO Summit）將在今年11月於舊金山馬斯孔尼展覽中心（Moscone Center）舉行。屆時，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千位媒體工作者以及近3萬名代表將齊聚一堂，圍繞「創造經濟機遇」（Creating Economic Opportunity）

這一主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性（又譯永續）和包容性的安全均衡發展。

APEC 舊金山 加州

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