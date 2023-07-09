德州-佛羅裡達州全美功夫大賽全勝雄霸全能冠軍

全勝功夫學院自2015至今已蟬聯全美功夫冠軍賽8連霸。

炎炎夏日似火燒，佛羅裡達州高溫卻阻擋不了來自各州武林高手雲集，第25屆全美功夫大賽於上周末在熱浪下拉開帷幕，唯一代表加州 遠渡佛羅里達州參賽一行40人，勇奪男女個人全能冠軍及團體冠軍，58獎牌，其中32金牌，16銀牌10銅牌，大師兄Stanley Meng 五金並獲男子個人全能冠軍，Elina Meng 五金，並獲女子個人全能冠軍。

Tylar Liu 兩銀，Tian 陽陽Niu一金一銅，Mia Yao 一全一銅，Eli Yao 一銀，Ryan Gu 兩金兩銅，Alina Zhang和Pierce Zhang 華裔姐弟各三金，年齡最小Pierce Zhang 隻有四歲半，己是第二次參賽，人小膽壯，正所謂自古英雄出少年。Willam Li 一銀兩銅，Antony Kwan 兩金兩跟，印度裔也成績驕人。

在4/22/2023，第十屆世界之星武術錦標賽暨休士頓杰出青年獎學金在風光如畫德州休士頓Marriott Westchase Hotel Convention Center隆重舉行。也是各路高手雲集，水平之高，人數之多為歷屆之冠。也是來自唯一代表加州團隊，享譽灣區 全勝功夫學院，由三屆世界功夫大賽全能冠軍，好萊塢影視武打設計指導孟師傅帶領一行50人孟家班弟子，不負眾望，襄括團體及個人全能冠軍，藝驚休士頓，Elina Meng還獲得杰出青年獎學金，被當地傳媒稱，最有影響及實力功夫團隊。

競爭最為激烈之成人武術競技組，每人沙場老將，人懷絕技，場上掌聲此起彼伏，來身加州全勝功夫學院大師兄Stanley 更為出類拔翠，技壓群雄，一舉獲個人五塊金牌及男子個人全能冠軍，杰出青年Elina 也是巾國不讓須眉更為全勝學院獲個人五塊金牌及女子個人全能冠軍。接著華裔Junqin Yao, William Li, John Zhai, Eli Yao, Mia Yao, Katrina Luong, Catherine Luong, Mia Yao, Ei Yao, Tylet Liu 及印度裔也獲得亮麗成績，88獎牌，共中48金26銀14銅。

2022疫情 過後再創輝煌，全勝功夫學院自2015至今已蟬聯全美功夫冠軍賽8連霸，雖疫情期間在灣區及全美各地各行各業大受打擊,孟師傅表示，隻要經營得力，開原節流，還是會柳暗花明又一村，期望疫情雨過天晴，全勝功夫本著以人為本，愛心耐心，培養孩子們習武強身，尊師重道。

為此，在今月底推出特大優惠，七月底前報名（一年期），送一個月課程及免費練功服，實行先免費試堂，更有特別班39.99元，上課時間靈活，隨到隨上課，七天教學，年齡從兩歲起，小童，兒童，青少年，成年及family program都在招生中。

為此，全勝功夫孟家班弟子將接受灣區無線26電視專訪，煉武可改變小孩不良慣，如手機遊戲。精神不集中，缺乏自信，沒有獨立能力, 尊師重道等，首播於7月21日（周五)晚上11時，重播於7月23日（周五)下午6時30分。

報名熱線：408-799-8309或上網：www.sifumengkungfu.com。武館一：10555 South De Anza Blvd .Cupertino CA 95014（408）257-9228。武館二：63 Dempsey Road ,Milpitas CA 95035（408）262-6228。