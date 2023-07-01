聖馬特奧市中心豪宅現已上市

Stradbally Court的豪宅，優雅的外觀引人入內。

中半島聖馬特奧市中心是灣區 的寶地，而在市中心靠近中央公園 附近地區找房子更是難上加難。Caroline K. Huo Group現提供位於222-6th Ave, #201的豪華住宅，其高端奢華，精緻建築，令人嘆為觀止，必須先睹為快。

這座名為Stradbally Court的豪宅入口大廳，優雅的外觀引人入內，讓我們看到了這座富麗堂皇的市中心住宅的永恆設計，精緻的細節營造出溫馨舒適的生活方式體驗，贏得了無盡的讚譽。

皇冠造型的線條裝飾全部採用高級木材製成，連接著高高的天面，硬木地板光可鑒人，為您保駕護航。

這套三居室，兩間半浴室，加上辦公室，建設面積 2544 平方英呎的特大住宅令人驚喜不已。主臥房內帶加熱地板的特大號浴室，，可愛的化妝室，步入式寬敞的衣櫃空間，私人陽台。午後小 憩，捧 一杯咖啡，觀賞周邊美景，享受生活。兩個陽台，擴大了戶外區域，並將整個家庭融為一體。

廚房配備了最高級品牌和最先進的不鏽鋼器具。餐廳面向廚房，大吊燈，餐廳四角配有定製的展示櫃，在裡面用餐一定儀式感十足。

沿著歷史悠久的市中心購物和用餐，漫步在中央公園，享受退休後的恬靜生活。加州 火車站近在咫尺，101、280、92高速公路，出行便捷。欲瞭解詳細請上網訪問： www.2226thavenue201.com，或致電：650-629-2297洽詢。