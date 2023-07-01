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金城銀行慶祝北加州三分行開幕提供更佳金融服務

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所有貴賓於百忙中撥冗參加，為金城銀北加州分行獻上祝福。
所有貴賓於百忙中撥冗參加，為金城銀北加州分行獻上祝福。

金城銀行位於舊金山灣區的Fremont，Cupertino和Millbrae三個分行於2023年6月21日舉行共同開幕典禮暨感恩餐會，金城銀行將對北加州地區的客戶提供更好的服務。三個分行均位於交通便利、停車方便，周遭商家人潮川流不息的地段，是灣區地區發展的地標。

當日吳光宜董事長、林懿明執行長、加州財政部部長Fiona Ma、舊金山臺北經濟文化辦事處賴銘琪處長、經濟組陳愛蘭組長、華僑文教服務中心莊雅淑主任、Fremont市長Lily Mei、副市長Teresa Keng，Cupertino市長Hung Wei、Millbrae Councilmember Anders Fung、Fremont Field Director Kathy Kimberlin、舊金山灣區台商會和會長張家豪、謝鎮寬顧問、北加州台灣工商會、金城銀行董事們以及所有貴賓於百忙中撥冗參加，為金城銀北加州分行獻上祝福！

吳董事長首先感謝所有客戶對於金城銀行的一貫支持，表示金城銀行自1985年在德州休士頓設立，經歷過去三十多年的耕耘與發展，努力為僑社提供專業和便利的金融服務。

近幾年來金城銀行業績蒸蒸日上，除了德州五個據點，在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉(Alhambra)、羅蘭崗(Rowland Heights)和塔斯丁 (Tustin)三家分行，並設有爾灣(Irvine)貸款辦公室；近期則在舊金山灣區增設佛利蒙(Fremont), 庫比蒂諾(Cupertino)和密爾布瑞(Millbrae)三個分行，希望更能擴展銀行的服務層面。

執行長林懿明表示金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產額已經超過十五億美元，稅後純利、總貸款額、總存款額以及股東權益均穩定成長。金城銀行董事會和管理團隊承諾以穩健暨前瞻的策略，以確保銀行成長並獲利。

舊金山灣區三個分行的設立，代表金城銀行與加州社區更緊密的連繫，相信在敦親睦鄰，互相支持的基礎下，發揮雙贏的乘數效果，將可以提供民眾更佳的金融服務選擇。

林執行長表示金城銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，擴大服務社區的層面，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州和加州社區的標竿銀行。

有關本行最新資訊請參閱網站：www.goldenbank-na.com。休士頓百利總行的地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話：888-320-3838。

Cupertino分行地址：10562 S, De Anza Blvd., Cupertino，電話：408-446-1196。Fremont分行地址：46324 Warm Springs Blvd, Suites 707, Fremont，電話：510-916-1388。Millbrae分行地址：39 S. El Camino Real, Millbrae，電話：650-745-1615。

金城銀行分行均位於交通便利、停車方便，周遭商家人潮川流不息的地段，是灣區地區發展...
金城銀行分行均位於交通便利、停車方便，周遭商家人潮川流不息的地段，是灣區地區發展的地標。

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