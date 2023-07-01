昌興珠寶旗艦店Westfield Valley Fair2024年初將開設

加州 知名珠寶鐘錶公司，昌興珠寶（CH Premier) 日前宣布，即將於2024年初在南灣精華地段的Westfield Valley Fair購物中心內，開設旗艦店，延續該公司長期以來之擴展計畫。

CH premier昌興珠寶預計在2024年初，開幕一家佔地16,000平方英尺的旗艦店。這座壯觀的旗艦店將成為腕錶珠寶愛好者的天堂，專門代理來自世界各地頂級品牌的經典款式，包括寶璣、冠藍獅、寶珀、雅典、格拉蘇蒂、香奈兒、梅西 卡、蕭邦、伯爵、Mikimoto、麒麟、De Beers和Hearts on Fire等名錶。

為了進一步提升購物體驗，昌興珠寶的旗艦店將設有四家新的專賣店：百達翡麗、歐米茄、帝舵和宇舶。每家專賣店都將以其品牌獨特的特色和悠久的歷史融入設計，展示全面的產品系列，包括限量版和獨家專賣店款式。

裝潢期間，昌興誠摯地邀請您前往位於Westfield Valley Fair購物中心的臨時店鋪。參訪萬國錶、沛納海、積家、以及即將開幕的江詩丹頓精品店，或造訪昌興珠寶在史坦福購物中心的旗艦店，完美購物的體驗及頂級的鐘錶選擇，絕對讓您滿意而歸。

有關詳情，歡迎致電：(408)983-2688預約洽詢。或是上訪昌興的官方網站：chpremier.com，瀏覽該公司代理之產品。

昌興珠寶專業團隊，將以最專業和熱情的態度竭誠為每一位消費者，提供服務。

昌興珠寶南灣二旗艦店：

Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard , Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，

電話：408-983-2688。

Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，

電話：650-223-0888。