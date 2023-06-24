雷藏寺募集善款 為米而走救助貧困

眾人捐款為米而走。

慈善機構Asian Counseling and Referral Service（ACRS）6月17日在西雅圖 Seward Park舉辦第31屆Walk For Rice活動，旨在為食物銀行募款，以購買食物發送給窮困的社區民眾。ACRS官網說明，食物銀行每年發送100萬磅以上的食物給5700多個個人與家庭。

蓮生活佛叮囑西雅圖雷藏寺盡力護持為米而走的慈善活動，此次活動除了ACRS官網為西雅圖雷藏寺開設了Walk For Rice募款專頁外，西雅圖雷藏寺更在每一次同修及法會活動中，透過廣播呼籲大眾捐款贊助，同時請義工手捧捐獻箱繞行全場，以方便大眾隨喜贊助，並在西雅圖雷藏寺網站上發布快訊，標舉蓮生活佛慈悲眾生的教示，在專頁中圖文並茂的號召十方善信共襄盛舉。

活動當天，Seward Park湧入許多善心人士與團體，西雅圖雷藏寺由住持釋蓮吟上師帶隊參加，現場先是生動活潑的帶動跳，帶領著所有人一齊做健身 操，並有太鼓、女子儀隊、印度 舞等精彩表演，然後便是為米而走，大眾環湖行走，一路上有多處駐點的工作人員給予加油打氣，為善最樂，走起路來心曠神怡。當所有人抵達終點後，管樂隊演奏樂曲，然後宣布募款成果，其中，西雅圖雷藏寺是募款最高額的團體，頒給感謝卡。