我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯將訪中 共和黨人威脅：不強硬起來 就發傳票

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力

工商訊
美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲。
美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲。

眾所周知，人體99%的疾病與免疫功能有關，但是人類對於生死存亡關係密切的免疫系統所知卻非常有限。

免疫系統就如一支訓練有素的精銳部隊，隨時處於備戰狀態，為保護人體的健康執行阻擋外來入侵者以及清除體內有害物質的任務，如消滅細菌、病毒的侵犯、維護正常生理機能的運行，隨時發現並消減人體內出現的變異細胞（癌前細胞）。由此可知，一旦免疫功能減退，各種疾病及腫瘤將有可能發生。

什麼原因會引起人體免疫功能減退呢？

環境的污染，精神上工作上的壓力、疲勞過度、煙酒、精神創傷、長期失眠、化學藥品、手術、年老，以及各種傳染流行病都是人體免疫力

不佳的原因。

怎樣才能察覺到自己或家人的免疫力不好呢？

當你經常感到容易疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，例如經常患感冒、呼吸道疾病、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病、艾滋病等大部分疾病的病人體內的免疫功能是低下的；哮喘、花粉症等過敏性疾病以及類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病都與免疫功能有關，所以無論是自身的保健或是病患者的康復都需要正常的免疫功能。

我們怎樣維護自身的免疫力呢？

維護身體健康，猶如保養汽車一般，要防患於未然，要多方面關照。除了注意合理的營養，情緒的控制，生活規律正常，體育鍛煉外，還必須補充能夠保養好免疫系統的保健品，使人體的免疫功能保持最佳狀態，以達到最有效的抗病保健目的，煥發出最強的生活活力。

美國綠健公司獨家生產的Naturin2綠健飲，100% Natural Herbal Tonic, Immunity Support，綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，增強人體抵抗力。成功案例遍佈全球，暢銷北美30年，信譽卓著，品質保證。全方位提高免疫功能，綠健飲正是您的最佳選擇。

洽詢電話：206-623-2577， 公司網址：www.greenland-usa.com。

免疫力 腫瘤 手術

上一則

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

延伸閱讀

癌症化放療不適 中醫調理可舒緩

癌症化放療不適 中醫調理可舒緩
精準投藥+手術 治罕見骨盆腔肉瘤

精準投藥+手術 治罕見骨盆腔肉瘤
4種蔬菜 煮熟比生吃更營養 易促進人體吸收

4種蔬菜 煮熟比生吃更營養 易促進人體吸收
印尼防疫再鬆綁 公車捷運及公共場所不強制戴口罩

印尼防疫再鬆綁 公車捷運及公共場所不強制戴口罩
肝臟發現11cm惡性腫瘤 動脈栓塞+手術切除

肝臟發現11cm惡性腫瘤 動脈栓塞+手術切除

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2023-06-13 01:11
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社