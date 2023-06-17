我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯將訪中 共和黨人威脅：不強硬起來 就發傳票

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

貴騰賭場大酒店斥資10億美元擴建項目破土動工

工商訊
貴騰賭場大酒店慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦動土儀式。一個全新太陽能停車場將開始建造。
貴騰賭場大酒店慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦動土儀式。一個全新太陽能停車場將開始建造。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK（2023年6月15日）-貴騰賭場大酒店，灣區首屈一指的博彩勝地，在今天為慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦了動土儀式。一個全新的太陽能停車場將在明天開始建造。整個項目還包括添加新的酒店翼樓和擴建賭場樓面，計劃在未來開發。

擴建該項目將提供2,000個臨時建築工作機會，並且新增600貴騰賭場大酒店的團隊成員。貴騰賭場大酒店已經是索諾馬縣最大的私人企業雇主之一。

賭場擴建項目將增加約144,000平方尺的面積，新增2,000台老虎機，一個撲克室和一個高額投注廳。

這項總耗資10億美元的擴建項目還包括：

•一個全新五層酒店翼樓，共200多間客房

•一個佔地28,000平方尺的屋頂餐廳，室內和室外座位可容納共480位客人

•一個帶有太陽能板和電動車充電站的五層停車場

•一個容納3,500座的劇院

「這是個激動人心的一天，我們為擴建項目的動工感到高興。這次擴建體現了我們始終如一的使命，即在貴騰賭場大酒店提供最優質的客戶體驗。」GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟主席Sarris表示。「我們這幾年來一直在為這些項目做計劃，很榮幸能為索諾馬縣創造新的就業機會。」

該項目的建築公司是Bergman Walls & Associates。項目開發商是ECL Development LLC，總承包商是SMC Contracting Inc.。

關於貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com。

關於Graton Rancheria印第安部落聯盟

Graton Rancheria印第安部落聯盟是由海岸米沃克族（Coast Miwok）和南波莫族（Southern Pomo）印第安人組成的聯邦認可的印第安部落聯盟。2000年12月，恢復聯邦對Graton Rancheria印第安部落聯盟的承認的立法被簽署成為法規。部落土地位於加利福尼亞州索諾馬縣羅勒爾特公園市。欲知更多關於FIGR的詳情，請瀏覽：www.gratonrancheria.com。

貴騰賭場大酒店慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦動土儀式。一個全新太陽能停車場...
貴騰賭場大酒店慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦動土儀式。一個全新太陽能停車場將開始建造。

加州 就業 灣區

上一則

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

延伸閱讀

維持印第安兒福法 最高院裁定：原民兒童 原民家庭優先領養

維持印第安兒福法 最高院裁定：原民兒童 原民家庭優先領養
加拿大近代史上最嚴重車禍 巴士滿載老人遭撞 至少15死

加拿大近代史上最嚴重車禍 巴士滿載老人遭撞 至少15死
紐約雲頂世界六月每日玩樂賺取積分 有機會贏取奔馳房車

紐約雲頂世界六月每日玩樂賺取積分 有機會贏取奔馳房車
紐約客談／賭場案改變戰術 溫水煮青蛙？

紐約客談／賭場案改變戰術 溫水煮青蛙？
賭城有利莊家 去年21點賭客輸10億

賭城有利莊家 去年21點賭客輸10億

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2023-06-13 01:11
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社