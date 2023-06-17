貴騰賭場大酒店斥資10億美元擴建項目破土動工

貴騰賭場大酒店慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦動土儀式。一個全新太陽能停車場將開始建造。

加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK（2023年6月15日）-貴騰賭場大酒店，灣區 首屈一指的博彩勝地，在今天為慶祝羅勒爾特公園市度假村的擴建，舉辦了動土儀式。一個全新的太陽能停車場將在明天開始建造。整個項目還包括添加新的酒店翼樓和擴建賭場樓面，計劃在未來開發。

擴建該項目將提供2,000個臨時建築工作機會，並且新增600貴騰賭場大酒店的團隊成員。貴騰賭場大酒店已經是索諾馬縣最大的私人企業雇主之一。

賭場擴建項目將增加約144,000平方尺的面積，新增2,000台老虎機，一個撲克室和一個高額投注廳。

這項總耗資10億美元的擴建項目還包括：

•一個全新五層酒店翼樓，共200多間客房

•一個佔地28,000平方尺的屋頂餐廳，室內和室外座位可容納共480位客人

•一個帶有太陽能板和電動車充電站的五層停車場

•一個容納3,500座的劇院

「這是個激動人心的一天，我們為擴建項目的動工感到高興。這次擴建體現了我們始終如一的使命，即在貴騰賭場大酒店提供最優質的客戶體驗。」GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟主席Sarris表示。「我們這幾年來一直在為這些項目做計劃，很榮幸能為索諾馬縣創造新的就業 機會。」

該項目的建築公司是Bergman Walls & Associates。項目開發商是ECL Development LLC，總承包商是SMC Contracting Inc.。

關於貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com。

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