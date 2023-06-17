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父親節戒煙好日子請馬上聯繫ASQ華語戒煙專線

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ASQ《華語戒煙專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。
ASQ《華語戒煙專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。

父親節快到了，這是慶祝父親對家庭和社區產生積極影響的好時機。做出健康的選擇～例如戒煙～是成為積極榜樣的一個好方法。

如果您或您所愛的人正在與煙癮掙扎，請記住您並不需孤軍作戰。ASQ《華語戒煙專線》為煙草使用者提供免費且保密的戒煙諮詢輔導；並有中文、韓文和越南文的戒煙資源。無論您是否身為人父，採取行動戒煙是改善您健康，並為身邊的人樹立積極榜樣的好方法。

研究表明，設定戒煙日期的吸煙者比沒有戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可以共享健康和幸福！

ASQ《華語戒煙專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。

為了增加成功戒煙的機會，請考慮與戒煙顧問教練交談並獲得支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法（NRT）如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

關於ASQ《華語戒煙專線》：ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917  由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。自2012年開始，ASQ已經為超過 20,000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两週免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

輔導服務是由會說國、粵語的專業戒煙顧問提供的一對一電話諮詢，並協助客戶制定個人戒煙計劃。ASQ《華語戒煙專線》的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7:00am至晚上 9:00pm（美東時間早上10:00am至凌晨12:00am）。所有資料和談話內容將嚴格保密。

發簡訊：除了致電ASQ《華語戒煙專線》：1-800-838-8917之外，煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期發簡訊【戒煙】到66819，獲取ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

在線註冊：您也可以在：www.asq-chinese.org在線註冊，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成 ASQ《華語戒煙專線》的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

我們鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日。如果您想幫助您的父親、祖父或其他任何您關心的人戒煙，我們也歡迎您致電ASQ《華語戒煙專線》：1-800-838-8917，以獲取我們的戒煙幫助！

越南 加州大學 醫學

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