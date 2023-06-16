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董教授講座退休規劃 藍海策略分享須做好三件事

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迦得金融教育培訓機構總裁董天路教授。
迦得金融教育培訓機構總裁董天路教授。

迦得金融教育機構總裁董天路教授，17日周六上、下午兩場在San Jose Country Inns以及18日周日下午在Millbrae Green Hills鄉村俱樂部的免費的退休規劃講座，將與讀者分享退休規劃的藍海策略：必須做好的三件事。

退休規劃的藍海策略，必須做好的第一件事，就是退休收入的規劃。首先，這場講座可以協助讀者將終身合法多領20萬社安退休金的策略，應用家庭的夫妻申領時機和方式。

此外，可以用不同年齡層的年金方案，來驗證甚麼樣的合約，可以產生最大化的終身保證收入。 最後，這場講座將與讀者分享，每個家庭都可以避免加州新課的長照稅，保護老了、病了，夫妻可以共享的長照福利，使資產可以受到保護的資產配置方案。

退休規劃的藍海策略，必須做好的第二件事，就是讓讀者知道並掌握，在經濟可能的衰退下，只會成長、不會下跌的投資策略。

退休規劃的藍海策略，必須做好的第三件事，就是保護自己和下一代，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。

迦得金融教育培訓機構總裁董天路教授，為美國學院的退休規劃博士班，全球財務規畫師CFP、國稅局稅務師EA、遺產規劃師AEP、長照諮詢師CLTC、以及美國證管會註冊投資顧問RIA，將與您分享他所經手超過兩百件家庭退休與信託規畫的案例中，所積累「如果十到二十年前就知道該有多好」的寶貴智慧與傳承經驗，保證讓讀者值回所花費的時間，現場並開放問題與解答。

17日周六聖荷西Country Inns (1350 N. 4th St, San Jose, CA 95112)10am和2pm兩場免費講座，18日周日2pm，Millbrae Green Hills (500 Ludeman Lane, Millbrae, CA 94030)鄉村俱樂部，講座訂位諮詢專線或簡訊：408-8878-578，408-爸爸吃飽-我吃飽。

免費的退休規劃講座，將與讀者分享退休規劃的藍海策略。
免費的退休規劃講座，將與讀者分享退休規劃的藍海策略。

退休金 長照 投資

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