退休年金最新開戶獎金36%

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？現在有很多的年金，有些有很高的獎金，有些沒有開戶獎金，到底哪一種最好？做為資深財務顧問，比較了多家的指數 年金產品，現在給讀者詳細分析各種年金的優缺點：

1.開戶馬上有最高36%的獎金進入讀者的退休收入帳戶！當股市下跌時，帳戶不跌，當股市上漲時，帳戶跟著漲，而且漲的比市場的還多175%的獎金加入帳戶！讀者10年後可以開始領取退休收入，當讀者開始後，每年收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！

如果在55歲存入10萬，在65歲開始領終生收入，每年可以領2.3萬，收入只漲不跌！另外有33%的開戶獎金又是怎麼回事？這種年金是7年以後開始領取收入，跟前面的年金一樣，收入也是每年增加！用不完帳戶裡的錢就離開了，帳戶餘額會留給讀者的受益人！

2.第2種年金沒有開戶獎金，但是它的年均回報是8%-12%，可以馬上每年開始領取10%作收入，如果未領取收入，則帳戶價值延稅增長！ 6年以後可以提領部份或者全部的帳戶價值，以60歲的人放20萬舉例，馬上可以領每年2萬，每年都領2萬後，將來到95歲保單領了65萬，還剩下17萬5留給家人。

這種年金保本增值，沒有手續費！很適合想把401K的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市，市場上漲時可以跟著漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代！

3.第3種年金開戶獎金有25%，但可以馬上開始領取終生收入，而且領取的收入每年按指數的上升而加碼 1.5 倍，如果未領取收入，則帳戶價值加碼 2.5 倍！如果需要長期護理保險 ，這種年金可 以讓讀者收入雙倍！這種年金適合要購買長期護理保險但買不到的人！

4.要了解上面的年金到底哪一種適合讀者，請來參加我們的網上和現場講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓讀者的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為美國人65歲以上有70%的人在走之前要用到長期護理，如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等等，用保險支付不用納稅，又可以省很多的稅。

想了解詳情請來參加我們的講座。講座地址：3100 Mowry Avenue, suite 300. Fremont, 講座定於6月20周六下午2時舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。如果不能來現場可以參加網上講座，請去電或電郵至：[email protected]，我們會把連接發給讀者。