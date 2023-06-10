杉釦富慶祝父親節特價或免運費優惠

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疼痛不會因為季節改變而有大的不同，「冬病，夏治」，是中國傳統醫學 的一個重要特色。人體之陽氣“生於春，長於夏，收於秋，藏於冬”，冬季陰氣上升到達頂點，機體容易遭受寒邪侵犯，往往陽氣不足。而春夏，尤其是三伏天，由於氣溫升高，經絡通達，氣血充沛。

利用這一有利時機治療某些寒性疾病，能夠驅風祛寒，祛除體內沉痼，調整人體的陰陽平衡並為秋冬儲備陽氣，令人體陽氣充足至冬至時則不易被嚴寒所傷。而“夏治”指夏季這些病情有所緩解，趁其發作緩解季節，辯證施治，適當地使用外用一些温熱理療產品，以預防冬季舊病複發，或減輕其癥狀。

俗語說：「冷底是百病之源」，人的體溫若低，基礎代謝大概下降，會加速老化，也會使酵素分泌量減少，使免疫細胞的熱量來源不足，活動變遲鈍，抵抗力下降，使用杉釦富高效能遠紅外線產品，促進血液循環，增加體熱，讓媽媽身體健康，舒緩疼痛、體寒冰冷帶來的困擾，一年四季皆可用，安全無負作用，疼愛父親從保健身 體開始。

「四季泡腳皆得益」泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。用水泡腳，尤其對年長者，不安全也不方便，不能久泡，更無法恆溫，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。杉釦富免加水足浴桶，加強身體血液循環，對於糖尿病、心臟病 所引起的水腫導致走路不便、平衡高底血壓、靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有非常好的舒緩幫助。

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「脊椎不好，百病生」，以中醫的角度，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。

現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，根據個人設定溫度及時間，對於長年受到腰、椎疼痛的人來說，是一方便而有效的舒緩良方。

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