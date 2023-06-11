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房地產或公司 賣還是不賣講座6/15 & 16線上舉行

工商訊
Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿聯同Brent Rupnow精心製作的線上講座。
Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿聯同Brent Rupnow精心製作的線上講座。

準備退休，才突然發現出售公司或房地產後，付完稅只剩一半。不賣的話，不知道以後是否還能賣出好價錢，也不能等到更老時，需要花大錢時，再來處理，諸多變數，讓人實在是坐立難安。

美國的巨額赤字，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，巨大數目嬰兒潮族群陸續退休， 以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。雪上加霜 ，俄烏戰爭，造成全球金融投資市場不穩定，退休無憂規劃更增加其難度和挑戰性。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？知道抱了二十多年的投資出租屋，已經無法再減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金

個人公司小孩無法接管，趁著公司有價值，賣出要報的稅，十分驚人。必須有規劃空間來減少稅賦。除了可以結合慈善信託規劃，把省下來的稅金，增加投資夲錢，進而增加退休金，並有稅賦優惠做為其他規劃的助攻武器。

另外，更有透過已有二十多年版權的特殊信託，利用分期出售的架構，配套金融工具，透過延稅因此付最少的稅，並解決老年無力繼續管理房地產或經營事業的窘境，同時資產價值可以守住且穩健成長。

如果資產在2026年會超過1300萬元，那已經有遺產稅的憂慮。這是一場由上市公司Amerprise  Financial特許財務規劃師周美懿精心製作的線上講座，聯同投資顧客Brent Rupnow告訴讀者如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。

兩場線上課程將精闢解說：

1.數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。2.降低，延遲甚至於免除該稅務的負擔。3.讓穩健求成長的分散風險投資策略，帶耒退休期間的安心。4.更能帶來子孫綿綿不斷的財富，繼續為家族發揚光大。

講座時間：第一場（資產不超過1300萬元）6月15日，周四3時30分至5時15分。第二場（資產超過1300萬元）6月16日，周五3時30分至5時15分。報名截止時間：6月14日，周三12時以前：[email protected]電郵訂位。

講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。

退休金 投資 房地產

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