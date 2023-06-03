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北美嘉年華 創意活力驚艷三谷

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前排從左起：Alan Chung，嚴黎，Stella Chen，劉綺芳，鮑可捷，Marek Fiser。後排從左起：蔚琛，李宗憲，Victor Lin，白家成，Yuri Kotov。
前排從左起：Alan Chung，嚴黎，Stella Chen，劉綺芳，鮑可捷，Marek Fiser。後排從左起：蔚琛，李宗憲，Victor Lin，白家成，Yuri Kotov。

第二屆北美嘉年華，於5月27日在東灣三谷San Ramon Launching Pad中心的Stage One舞台成功舉辦。該次嘉年華的中文主題是「美麗新世界」，英文主題則是「What A Wonderful World」。這場三合一的活動融合了畫展、音樂會和藝術品拍賣，為觀眾帶來一場充滿活力和創意的藝術盛宴。

嘉年華2.0由北美嘉年華主辦，攜手Launching Pad、Stage One Music Center、愛繆斯基金會和修寧基金等承辦方，打造一個多元藝術展示平台。

在嘉年華的舞台上，九浪樂隊的樂手和歌手，以角色扮演的形式呈現別具一格的音樂小品，贏得了觀眾們的歡笑和熱烈的掌聲。樂隊除了經典翻唱，還有原創歌曲的演繹，其中包括為優視頻道的原創紀錄片《Spell Me Out》創作的主題曲《A New Me Rise》，受到觀眾的一致好評。

另一支樂隊Midnight Vanette的舞台表演也非常精彩，他們演唱了許多經典的粵語金曲，引發了台下觀眾的熱情互動。灣區知名音樂人李宗憲的壓軸演唱，更是將活動推向了高潮，掌聲和要求返場的歡呼聲此起彼伏。

畫展區域展示了藝術家們各具風格的作品：抽像畫、寫實的風景和靜物油畫、水墨中國風、川劇臉譜畫、書法以及裝置藝術和手工藝品。其中，九浪插畫團隊與各大出版社合作的部分繪本線稿，也在展覽中展出。

參展的除了硅谷九浪藝術聯盟的非職業藝術家作品，還有海外的職業藝術家們的畫作。來自國內的藝術家宮娜女士的9幅作品被收藏。特別引人注目的是一件仲尼式手工古琴，它出自國內著名古琴制琴師陳甲丁先生之手，跨海而來，只為參加本次北美嘉年華，是活動中非常特殊和亮眼的非遺藝術品。

該次嘉年華的藝術品拍賣環節，無疑是一大亮點。由蘇星先生擔任拍賣師，為觀眾們帶來了全新的入門級藝術品收藏體驗。大家懷著緊張和期待的心情參與競拍，都希望能得到心儀之物。當拍賣師落槌之時，競拍勝出者難隱喜悅滿足之情，全場洋溢著歡樂的氛圍，大家紛紛鼓掌祝賀。其中，來自國內知名畫家、首都美術藝術研究會一級美術師——傅鴻先的一幅作品當場高價拍走。

北美嘉年華活動，是由灣區資深商業&住宅地產經紀人Stella Chen發起，與灣區知名音樂人、藝術界前輩、企業家——李宗憲、嚴黎、Alan Chung、蔚琛一起組織策劃。她表示，團隊的實力與默契，讓嘉年華2.0在短短的兩個月就圓滿成功。

該活動得到了國內外音樂界、藝術界、體育界、各大名人明星的祝福。更是得到場地方Cindy Cui博士的大力支持，她衷心地祝願，這樣優質的活動能一直辦到第九十九屆。

在活動中，觀眾們與藝術家，音樂人零距離 互動與交流，了解作品背後的創作靈感和故事，北美嘉年華不僅是一個多元藝術平台，更是一座人與人之間的橋梁。這就是北美嘉年華獨特的魅力所在。希望下一屆北美嘉年華，帶給大家更多的驚喜和啟迪。

拍賣 灣區 畫展

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