北美嘉年華 創意活力驚艷三谷

前排從左起:Alan Chung,嚴黎,Stella Chen,劉綺芳,鮑可捷,Marek Fiser。後排從左起:蔚琛,李宗憲,Victor Lin,白家成,Yuri Kotov。

第二屆北美嘉年華,於5月27日在東灣三谷San Ramon Launching Pad中心的Stage One舞台成功舉辦。該次嘉年華的中文主題是「美麗新世界」,英文主題則是「What A Wonderful World」。這場三合一的活動融合了畫展 、音樂會和藝術品拍賣 ,為觀眾帶來一場充滿活力和創意的藝術盛宴。

嘉年華2.0由北美嘉年華主辦,攜手Launching Pad、Stage One Music Center、愛繆斯基金會和修寧基金等承辦方,打造一個多元藝術展示平台。

在嘉年華的舞台上,九浪樂隊的樂手和歌手,以角色扮演的形式呈現別具一格的音樂小品,贏得了觀眾們的歡笑和熱烈的掌聲。樂隊除了經典翻唱,還有原創歌曲的演繹,其中包括為優視頻道的原創紀錄片《Spell Me Out》創作的主題曲《A New Me Rise》,受到觀眾的一致好評。

另一支樂隊Midnight Vanette的舞台表演也非常精彩,他們演唱了許多經典的粵語金曲,引發了台下觀眾的熱情互動。灣區 知名音樂人李宗憲的壓軸演唱,更是將活動推向了高潮,掌聲和要求返場的歡呼聲此起彼伏。

畫展區域展示了藝術家們各具風格的作品:抽像畫、寫實的風景和靜物油畫、水墨中國風、川劇臉譜畫、書法以及裝置藝術和手工藝品。其中,九浪插畫團隊與各大出版社合作的部分繪本線稿,也在展覽中展出。

參展的除了硅谷九浪藝術聯盟的非職業藝術家作品,還有海外的職業藝術家們的畫作。來自國內的藝術家宮娜女士的9幅作品被收藏。特別引人注目的是一件仲尼式手工古琴,它出自國內著名古琴制琴師陳甲丁先生之手,跨海而來,只為參加本次北美嘉年華,是活動中非常特殊和亮眼的非遺藝術品。

該次嘉年華的藝術品拍賣環節,無疑是一大亮點。由蘇星先生擔任拍賣師,為觀眾們帶來了全新的入門級藝術品收藏體驗。大家懷著緊張和期待的心情參與競拍,都希望能得到心儀之物。當拍賣師落槌之時,競拍勝出者難隱喜悅滿足之情,全場洋溢著歡樂的氛圍,大家紛紛鼓掌祝賀。其中,來自國內知名畫家、首都美術藝術研究會一級美術師——傅鴻先的一幅作品當場高價拍走。

北美嘉年華活動,是由灣區資深商業&住宅地產經紀人Stella Chen發起,與灣區知名音樂人、藝術界前輩、企業家——李宗憲、嚴黎、Alan Chung、蔚琛一起組織策劃。她表示,團隊的實力與默契,讓嘉年華2.0在短短的兩個月就圓滿成功。

該活動得到了國內外音樂界、藝術界、體育界、各大名人明星的祝福。更是得到場地方Cindy Cui博士的大力支持,她衷心地祝願,這樣優質的活動能一直辦到第九十九屆。

在活動中,觀眾們與藝術家,音樂人零距離 互動與交流,了解作品背後的創作靈感和故事,北美嘉年華不僅是一個多元藝術平台,更是一座人與人之間的橋梁。這就是北美嘉年華獨特的魅力所在。希望下一屆北美嘉年華,帶給大家更多的驚喜和啟迪。