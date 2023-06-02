東方遺珍周六/日夏威夷舉辦中國骨董收購會

收購時間為周六日兩天上9時起至下午6時，地點在Prince Waikiki Hotel, Palolo Room。

東方遺珍(Oriental Heritage, Inc)於2009年在美國加州 正式註冊成立，專業投資高品質中國古玩藝術品公司，在中國最富裕的地區上海、北京 、浙江等各大城市設有分公司，資金實力雄厚．長期以來在北美各地進行巡迴鑑定收購活動。

東方遺珍將於6月3日及4日兩天在夏威夷 舉辦中國骨董收購會，收購時間為周六日兩天上9時起至下午6時，地點在Prince Waikiki Hotel, Palolo Room。該公司此行夏威夷僅停留兩天，如讀者家中有任何祖傳器具希望了解其真實年代及價值者，均歡迎屆時攜往由該公司專家免費為讀者評鑑。

本次收購範圍包括瓷器、玉器、古代及近現代書畫、銅器、竹木雕、景泰藍、剔紅漆器、文房用品及其他的工藝品，現場為讀者免費評估，有關詳情可瀏覽該公司網站：http://www.orientalheritageinc.com。

如果讀者不方便攜帶，專業團隊的工作人員會親臨貴府拜訪，預約電話1-800-575-5583。或把藏品照片發到郵箱：[email protected]，也可以直接把藏品帶到收購會「無需預約」，並為讀者提供免費評估。