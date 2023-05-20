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CalHFA 提供住房免費諮詢和教育

工商訊
若想尋找一位顧問，可以上CalHFA和NMS的網站，或直接上諮詢網頁https://www.calhfa.ca.gov/community/nms/resources.htm搜尋。
若想尋找一位顧問，可以上CalHFA和NMS的網站，或直接上諮詢網頁https://www.calhfa.ca.gov/community/nms/resources.htm搜尋。

從事建築業的李先生在工作時受到重傷，在不知道康復需要花多少時間的情況下，他最擔心的是沒有錢付帳單和失去住處。在李先生一位朋友推薦他一項免費的住房諮詢服務後，一切都改變了。這項計畫的顧問提供了他有關房屋貸款拖欠、租屋、購屋、反向抵押貸款，和甚至可以避免無家可歸的免費諮詢和教育。

這項服務是由「國家房屋貸款結算計畫」（National Mortgage Settlement，簡稱NMS）提供、加州預算（State Budget）資助、加州住房財政局（California Housing Finance Agency，簡稱CalHFA）管理。透過「國家房屋貸款結算計畫」的「住房諮詢計畫」（Housing Counseling Program），加州住房財政局已經協助超過5萬個家庭找到由住房與城市發展局（Department of Housing and Urban Development）認證的住房顧問，提供免費、保密的住房諮詢服務。

住房顧問回答了李先生關於銀行和信用貸款選擇的問題，他們討論的重點是，李先生如何在受傷無法工作的情況下達成他的財務目標。由於李先生沒有銀行帳戶，顧問向他說明了建立信用的基本方法和銀行業務流程，協助他制定了一般生活方式的預算來管理開支，並建議他為了實現財務目標開始儲蓄。此外，顧問還協助李先生報名ESL英語課程，因為語言是李先生想要培養的技能。最後，顧問將李先生轉介給一位可以協助他提出工傷賠償的律師。

CalHFA執行董事霍爾（Tiena Johnson Hall）說：「辛勤工作的加州人理應是美國夢的一部分，但遇到困難時，他們未必有安全網可以依靠。這項計畫透過提供建議和人們可能不知道的計畫和資源，來幫助人們穩定其生活狀況。」

若想尋找一位顧問，可以上CalHFA和NMS的網站，或直接上諮詢網頁https://www.calhfa.ca.gov/community/nms/resources.htm搜尋。所有談話都是免費的，房屋業主也可以聯絡位於不同地區的組織，因為諮詢可以透過電話或視訊進行。

「國家房屋貸款結算計畫」的「住房諮詢計畫」幫助李先生度過了難關。當他再次聯絡其顧問時，他很高興聽到他已經開立了銀行帳戶，正在等待他的信用評分，他也已開始在一家社區學院修讀ESL英語課程。最重要的是，李先生仍保有自己的住處。

霍爾說：「住房諮詢是一項重要的服務，可以減少無家可歸人口、解決住房無保障問題、降低購屋障礙等，所有這些都可以讓人們走上財務幸福之路。我希望任何遇到麻煩的人都能抓住這個機會獲得免費幫助。

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