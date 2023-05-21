ASQ華語戒煙專線 免費服務和煙草說再見

5月31日世界無煙日的到來，ASQ《華語戒煙專線》溫馨提醒吸煙者邁出健康生活的第一步。

隨著5月31日世界無煙日的到來，ASQ《華語戒煙專線》溫馨提醒吸煙者拒絕煙草，以戒煙邁出健康生活的第一步。

每年，使用煙草導致全球數百萬人死亡，其中包括了華人 社區的許多人。儘管如此，許多煙草使用者因為煙草製品有成癮性而難以戒煙。好消息是，使用戒煙的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒煙容易些。以下是美國食品及藥品監督管理局（FDA）批准的一些尼古丁替代療法(NRT）產品供參考：

儘管尼古丁替代療法有所幫助，但它們並非可以保證煙民一定會戒煙的「萬靈藥」。然而，若配合免費的電話輔導，找對方法提升戒煙動機，使用策略對抗誘因，結合尼古丁的替代療法效果會更好。

ASQ《華語戒煙專線》有經過培訓的專業戒煙顧問，他們了解華人社區所面臨的獨特挑戰。通過致電：1-800-838-8917，說粵語或國語的吸煙者可以獲得免費的戒煙輔導和閱讀資料。此外，符合條件的來電者將會獲得兩週免費的尼古丁貼片。

「隨著世界無煙日的臨近，我們想提醒所有吸煙者，戒煙從未太晚。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「致電或發送簡訊到 ASQ《華語戒煙專線》就是邁出戒煙的第一步，您可以獲得戒煙所需要的支持和幫助，並改善您的健康狀況。」

以下是聯絡ASQ《華語戒煙專線》的方式：

1.發簡訊：發簡訊【戒煙】到 66819，獲取在戒煙最重要的頭幾個星期，每天能接收到 ASQ《華語戒煙專線》發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

2.在線註冊：您可以上：www.asq-chinese.org在線註冊。註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

3.電話：ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者。我們也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電：1-800-838-8917與ASQ聯繫，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的技巧。如果在營業時間內打電話，可以和說粵語或國語的戒煙顧問交談。

ASQ《華語戒煙專線》致力於為那些想戒煙的人提供支持和資源。值此世界無煙日，讓我們共同努力，向煙草說不，為所有人促進一個更健康的未來。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過20,000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两週免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7:00am至晚上9:00pm(美東時間早上10:00am至凌晨12:00am)。了解ASQ：www.asiansmokersquitline.org。