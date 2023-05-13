吃蜂膠為何一定要選液體型

巴西野花牌綠蜂膠以「永不打折扣」的品質承諾。

理由 1：膠囊原料問題巨大。根據目前中國市場調查暗訪，許多黑心商家為牟取暴利，回收皮革制造廠的廢舊邊角料作為生產原料。

廢料皮革經過硫化鈉、石灰、火堿等化學藥品的處理，搖身一變，成為了患者手中的「救命仙丹」。殊不知硫化鈉本身就是有毒物質，在胃腸道中能分解出硫化氫，引起硫化氫中毒。對皮膚和眼睛有腐蝕作用。國際食品包裝協會秘書長董金獅教授公開表示：

「毒膠囊中的重金屬鉻的毒性遠高於三聚氰胺。」鉻離子被人體長期吸收，會引起黏膜發炎、潰瘍、皮膚過敏、皮膚濕疹、鼻中隔潰瘍、喘息性氣管炎等，嚴重的則可致癌。

理由 2：問題膠囊不只局限於中國。根據央視記者2014年對毒膠囊問題的再次報道，毒膠囊的問題並不只存在於膠囊制造業的「害群之馬」之中。

身為有一百多年明膠生產歷史，全球市場占有率第一的德資企業嘉利達（蒼南）明膠有限公司，其膠囊產品問題同樣嚴重。這無疑給身居海外的消費者敲響了警鐘。

理由 3：無法從口感上辨別真偽。天然的巴西 綠蜂膠原料產量極為有限，其中95%的A級原料更是被巴西野花蜂業所控制。為了牟利，一些大膽的商家便用樹膠代替蜂膠。而幫助這些無良商家瞞天過海的正是這小小的膠囊外殼。懂行的人能直接從口感上分出蜂膠和樹膠的差異，而加工成蜂膠膠囊的產品，由於嘗不到味道，騙局就很難被識破。

健康專家建議，吃蜂膠一定要液體溶劑型蜂膠產品。巴西野花牌綠蜂膠以「永不打折扣」的品質承諾，將最安全最有效的高品質蜂膠溶劑產品獻給所有渴望健康的朋友，積極正面地傳播正確的健康理念。野花牌綠蜂膠通過了美國宇航局質量檢測 HACCP認證，成為了北美市場上唯一一個可以被帶入太空食用的液體蜂膠產品。

專業醫學 顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888，野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理。Email：[email protected]，訂購網站：www.bpropolis.com。