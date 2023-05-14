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嘉音理財5/20免費講座 金融風暴下如何自保

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李喜音女士，灣區嘉音理財公司負責人。
李喜音女士，灣區嘉音理財公司負責人。

面對動盪經濟情勢，銀行倒閉，矽谷大裁員，灣區信譽卓著的嘉音理財公司特別為讀者做好資產管理及傳承的準備，邀請到著名的Prudential副總裁Adam DeMatteo講解最新理財「不輸就是贏、輸贏大逆轉」Dual Direction方案、資深律師陳仕蘭女士講解最新法律「生前信託與財富傳承」以及資深理財專家李嘉音主講「省稅策略與動盪經濟」。

如何做到參與股市避開風險?退休金稅務改革後新的規劃方向。如何避險增加投資的救命錢。主題包括：財富保障隱蔽財產的深度解讀。新稅務改革下財富傳承方法解疑。未成年兒童財產保護計劃。如何使生前信託發揮最大效用?避免法院認證程序?不動產投資者、跨國家庭，以及銀髮族的規劃。要如何做到參與股市避開風險？

傳統式的退休金讓你退休後拿足20年，現在人越活越長，你覺得夠用嗎？退休基金不再是以總數來計，而是由每月及每年的收入來算。一個好的理財計劃可以讓你終身享用，安享餘年。

嘉音理財此次講座特別邀請到Prudential副總裁及豐富法律專長的律師同時到現場為您詳細解說。陳仕蘭律師擅長以簡單明瞭的溝通方式，向客戶解說令人困惑的財務和法律規劃觀念，並確保每個家庭均能將自身獨特的目標以及財務狀況融入自己專屬的客製化計畫中，而透過與客戶間培養長期且可靠的終身關係，更能確保為客戶達成保護家庭資產以及財富傳承的目標。

嘉音理財講座時間：5月20(周六)上午10時至午12時，地點：AC Hotel San Jose Santa Clara，2970 Lakeside Drive, Santa Clara。中英雙語講座，可用國英語詢問。免費停車，設有抽獎活動。場地座位寬敞，半開放式大廳，座位有限，請及早報名，額滿即止。報名專線：（408）839-8596（text)，Email:[email protected]。同業人士 請勿參加。

Adam DeMatteo, Prudential Regional Vice ...
Adam DeMatteo, Prudential Regional Vice President。
陳仕蘭律師，美國加州及台灣律師執照，畢業於美國賓夕法尼亞大學。
陳仕蘭律師，美國加州及台灣律師執照，畢業於美國賓夕法尼亞大學。

退休金 投資 灣區

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