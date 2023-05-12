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來貴騰大賭場參加春暖花開歡樂抽獎活動

工商訊
10萬元花開富貴歡樂送。
10萬元花開富貴歡樂送。

想在這個春暖花開的季節大展身手？是時候光臨灣區最受歡迎的博彩勝地，貴騰賭場大酒店！在5月27日周六，舉辦「10萬元花開富貴歡樂送」，在下午2時、4時、6時和晚上8時、10時抽獎。保證抽出1位5萬元現金獎贏家。另加，100位500元免費老虎機遊戲獎賞贏家！快來同享幸運！此外，即日起至6月29日，每周四下午1時至6時點，將舉辦「高達30萬元閃亮春天老虎機公開賽」，頭獎高達1萬元現金，每次大賽保證50位贏家!獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

另外，游泳池將於五月開放！來貴騰賭場大酒店度假村風格的泳池享受日光浴。暢飲冰鎮飲品，享用美味佳餚，聆聽池畔音樂，整個夏天每週末還有DJ表演。當日日票、池邊涼亭和沙發床將天天供應。泳池邊見！

貴騰賭場大酒店提供全方位多姿多彩的遊戲體驗，設有3000台老虎機和視頻撲克，還有21點、百家樂和牌九撲克等超過130張遊戲賭檯以及實況撲克室。高額投注廳座落在主賭場樓層的豪華隱蔽區域，玩家能夠享受應有盡有的VIP貴賓體驗。

在賭場受歡迎的9000平方尺禁煙區廳堂盡情呼吸新鮮空氣，此廳堂設有300台老虎機和視頻撲克。貴騰大賭場屢獲殊榮的酒店確保您在入住期間享受一流的體驗。這家AAA 4鑽酒店擁有200間舒適典雅的客房和豪華氣派的套房，配備現代奢華全套設施，包括屢獲殊榮全方位服務的水療中心和沙龍、健身中心等。

貴騰賭場大酒店的餐飲選擇包括豪華高級餐廳630 Park Steakhouse、正宗意大利美食Tony's of North Beach以及日本東亞風味Boathouse Asian Eatery。The Marketplace是休閒餐飲的好去處，從墨西哥捲餅到Everett & Jones屢獲殊榮的燒烤，應有盡有。貴騰賭場大酒店的六間酒吧和酒廊滿足每個人的需求—運動愛好者聚集勝地G Bar、充滿活力的Sky Lounge、和賭場區域每周五場的夜晚現場音樂表演。

關於貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)

座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。

高達30萬元閃亮春天老虎機公開賽。
高達30萬元閃亮春天老虎機公開賽。

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