黃曉東5月講座 長期護理保險怎麼買才省稅

理財專家黃曉東。

最近在華裔社區很多人關心的是：將來老了需要人照顧怎麼辦？據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理：洗澡，穿衣服，如廁，走路，吃飯，大小便失禁。

傳統的紅藍卡醫療保險 並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理在7000元-1萬元，如果要5-10年將要支付50萬元到120萬元。

如果你用自己的傳統退休金 來支付長照費用的話，每年需要8萬元到10萬元，你從退休金（401K或IRA）支取的話，你要先繳付30%-35%的稅款，你每用一美元，成本是1.3元。

如果你用長期護理保險來支付，平均成本是三毛錢換一塊！如果你買選擇對的長期護理保險，其中的保費 可以省稅，為你省下很多錢！下面介紹4種省稅的方式：

1.第一種方式是夫婦可以一起買保單，保費只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10/20年繳清。每年你付的保費當中，約有三分之一的保費可以省稅，具體的數字跟據你的年齡來定。

2. 如果你滿60歲，你的保費可以用IRA或401K的錢支付，讓你可以滿足73歲以後要提款的最低要求，還不用馬上繳一大筆稅金，舉例一對60歲夫妻倆從其退休帳戶轉出10萬元，每年只有6500元做為你當年的收入繳稅，若你的稅率在10%, 你只要繳650元的稅。將來你理賠得到的長期護理費用每年5萬元是免稅的。

而且每人每年終生都有5萬元的理賠。這樣你只對保費繳了稅一點，卻享受長期護理終生賠償的免稅，十分划算！

3. 如果你有健保儲蓄帳戶 (Health Saving Account)，你可以用其中的錢來繳一部分的長期護理保費。這樣也享有用免稅的錢來購買免稅的理賠的好處！可謂一舉兩得，比起用沒繳過稅的錢來付，至少省了50%！

4. 如果你有老的人壽保險或年金，不想動它因為怕繳增值稅，你也可以用1035交換成長期護理保單。用10萬元換成夫婦合保的單，這樣的話你將來用於長照，每人每月理賠4000元，保障終生無上限，每月的4000元全部不用繳稅！

以上給大家介紹了4種買長期護理保險的省稅方案，到底哪一種更適合你呢？我們需要了解你的具情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們精通國粵英語，諮詢免費，可以通過視訊電話或來菲蒙辦公室，歡迎來電預約，請電：408-466-0232，找黃總。或電郵：[email protected]聯繫。同時歡迎報名5月的網上教育講座。