我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

黃曉東5月講座 長期護理保險怎麼買才省稅

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

最近在華裔社區很多人關心的是：將來老了需要人照顧怎麼辦？據官方統計，65歲以上的人在走之前有70%會使用到長期護理。下面的6件事情你有2件不能獨立完成就確定需要長期護理：洗澡，穿衣服，如廁，走路，吃飯，大小便失禁。

傳統的紅藍卡醫療保險並不保障長期護理，而有過長期護理經驗的人都知道，長期護理可能需要5-10年或更久，比如中風，阿茲海默症等需要長期護理可長達十年以上，而平均每月的長期護理在7000元-1萬元，如果要5-10年將要支付50萬元到120萬元。

如果你用自己的傳統退休金來支付長照費用的話，每年需要8萬元到10萬元，你從退休金（401K或IRA）支取的話，你要先繳付30%-35%的稅款，你每用一美元，成本是1.3元。

如果你用長期護理保險來支付，平均成本是三毛錢換一塊！如果你買選擇對的長期護理保險，其中的保費可以省稅，為你省下很多錢！下面介紹4種省稅的方式：

1.第一種方式是夫婦可以一起買保單，保費只付一單，夫妻雙方就有長期護理保障終身無上限！如果你用不到長期護理，你可以取回本金或有人壽保險給你的家人，讓你的長期護理保費不白繳，這種保險的保費是固定不會漲的，可以一次或分10/20年繳清。每年你付的保費當中，約有三分之一的保費可以省稅，具體的數字跟據你的年齡來定。

2. 如果你滿60歲，你的保費可以用IRA或401K的錢支付，讓你可以滿足73歲以後要提款的最低要求，還不用馬上繳一大筆稅金，舉例一對60歲夫妻倆從其退休帳戶轉出10萬元，每年只有6500元做為你當年的收入繳稅，若你的稅率在10%, 你只要繳650元的稅。將來你理賠得到的長期護理費用每年5萬元是免稅的。

而且每人每年終生都有5萬元的理賠。這樣你只對保費繳了稅一點，卻享受長期護理終生賠償的免稅，十分划算！

3. 如果你有健保儲蓄帳戶 (Health Saving Account)，你可以用其中的錢來繳一部分的長期護理保費。這樣也享有用免稅的錢來購買免稅的理賠的好處！可謂一舉兩得，比起用沒繳過稅的錢來付，至少省了50%！

4. 如果你有老的人壽保險或年金，不想動它因為怕繳增值稅，你也可以用1035交換成長期護理保單。用10萬元換成夫婦合保的單，這樣的話你將來用於長照，每人每月理賠4000元，保障終生無上限，每月的4000元全部不用繳稅！

以上給大家介紹了4種買長期護理保險的省稅方案，到底哪一種更適合你呢？我們需要了解你的具情況和需求，然後再為你設計一個最合適的方案，我們精通國粵英語，諮詢免費，可以通過視訊電話或來菲蒙辦公室，歡迎來電預約，請電：408-466-0232，找黃總。或電郵：[email protected]聯繫。同時歡迎報名5月的網上教育講座。

保費 醫療保險 退休金

上一則

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

下一則

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

延伸閱讀

紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理
挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會

挺AB1672法案 加州護工大動員金山市府前集會
加州護工在舊金山動員支持 AB1672法案 提升護工待遇

加州護工在舊金山動員支持 AB1672法案 提升護工待遇
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
全美護理科系 大華府3大學名列前茅

全美護理科系 大華府3大學名列前茅

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，震驚灣區。（親友供圖）

華裔男童槍殺案：疑犯中槍求救 車子遺棄 警方順藤摸瓜

2023-05-07 19:19
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

2023-05-06 02:20

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效