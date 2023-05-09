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日本富士高檔按摩椅母親節大酬賓買一送一

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日本富士高檔按摩椅，連續在美國的銷售超過22年的專業經驗。
日本富士高檔按摩椅，連續在美國的銷售超過22年的專業經驗。

市面上轟動搶購的按摩椅FUJIIRYOKI CYBER RELAX MASSAGE FJ-8500 勞斯萊斯至尊豪華神士高檔轎車計設計品牌按摩椅，美國電子消費展市場轟動搶購。

居家期間，如何保持活動、舒解壓力，最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力來扺抗病毒，按摩機可幫助健康保命。富士健康館推出2023年AI人工智能黑科技，老闆級Dr. Boss醫療按摩椅FJ-8500，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。

此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩壹步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕松享受，且透過肌肉放松與被動運動的雙重好處還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放松與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI 表示，維持長壽的秘訣之壹，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對壹些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI 還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士高檔按摩椅，連續在美國的銷售超過22年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商。

公司還推出24期分期付款，每月僅付366元 (一次付清7999元) ，『零』利息，全面保修十年且3年免費，是最佳的健康投資。母親節大贈送，買一送一，贈送可去病毒、養生、減肥排毒桑拿房（市價1488元）一台。查詢產品請電：510-651-9088。

醫學 肌肉 母親節

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