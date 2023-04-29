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Skylawn Funeral Memorial Park & Crematory優惠延長至5•17

工商訊
高尚瑰麗，背山面海，居高臨下，環境優雅，景色怡人。
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近期Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory推出各大預購優惠以來反應十分熱烈，正在熱賣中！各項優惠期延長至5月17日。

百齡園生前預購優惠有多項，專門為清明節設的折扣優惠髙達30% + 免費專屬舞獅祈福。如預購墓地、葬禮與火葬計劃套餐可節省高達25%。還有預項特價：活動前預購獲額外5%折扣，及享有免費專屬限時特惠的舞師祈福。購買三塊福地時，第四塊福地獲免費贈送，還有24個月利息回扣及60天延期付款。生前提前規劃可節省預算，欲瞭解更多有關詳情以及其他特別優惠，請致電1-888-691-9026，或瀏覽網址獲詳情：Skylawn.com/ChingMing。

百恩園生前預購優惠包括專門為清明節設的折扣優惠髙達25%。預購墓地、葬禮與火葬計劃套餐可節省高達25%。家族墓園享有20%折扣限時優惠。買三塊福地時，第四塊福地獲免費贈送，還有24個月利息回扣及60天延期付款。欲瞭解更多有關詳情以及其他特別優惠，請致電：510-400-8583，或瀏覽網址獲詳情：hayward.chapelofthechimes.com/ChingMing。

百祥園生前預購優惠包括專門為清明節設的折扣優惠髙達25%。預購墓地、葬禮與火葬計劃套餐可節省高達25%。預購玻璃面壁龕、花崗岩柱、臺座、長凳享有15%折扣優惠。預購雙人壁葬享有20%折扣優惠。還有24個月利息回扣及60天延期付款。瞭解更多有關詳情以及其他特別優惠，請致電：510-379-5200，或瀏覽網址獲詳情：oakland.chapelofthechimes.com/ChingMing。

該公司對墓園環境經常進行了全面興建及改善，把舊的環境翻新，增加設備，修整路面，換新草地等等工作，保持墓園四周的環境氣勢。有需要的人士敬請把握特價的最後機會，勿失良機。

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