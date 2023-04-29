Skylawn Funeral Memorial Park & Crematory優惠延長至5•17

高尚瑰麗，背山面海，居高臨下，環境優雅，景色怡人。

近期Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory推出各大預購優惠以來反應十分熱烈，正在熱賣中！各項優惠期延長至5月17日。

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該公司對墓園環境經常進行了全面興建及改善，把舊的環境翻新，增加設備，修整路面，換新草地等等工作，保持墓園四周的環境氣勢。有需要的人士敬請把握特價的最後機會，勿失良機。