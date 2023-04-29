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Secure Act 2.0法案退休金和529帳戶提供更多靈活性

工商訊

通過「Secure Act 2.0」法案，退休金和529帳戶有很大的變化，為個人和家庭在退休金規劃和教育儲蓄方面提供了更多靈活性和機會。

2023年度新稅法從個人所得稅到贈與稅覆蓋多個項目，僅列出幾個項目供參考：1. 新的里程費率：每英哩0.656元，醫療：每英哩0.22元，慈善：每英哩0.14元。

2.在2023年的納稅年度中，個人收入低於4萬4625元，申報者不需要繳納任何資本利得稅。見下表。

3.標準扣除額：單身1萬3850元，夫妻聯合申報2萬7700元，戶主(Head of household)2萬0800元。年齡超過65，單身1萬4700元，夫妻合併申報雙方都超過65歲為2萬8700元，戶主2萬1500元。

4.持有五年以上的第1202條法案的小企業股，在2009年2月18日之前購買的股票，第1202 條規定從總收入中可免除50％的資本利得。在2009年2月18日至2010年9月27日之間購買的股票，第1202條規定從總收入中可免除75％的資本利得。在2020年9月27日之後購買的股票，第1202條規定從總收入中可免除100％的資本利得，免稅的資本利得也免除3.8％淨投資收益稅。小企業的條件：(1) 美國C 型公司（2）1993 年8 月10 日後首次發行的股票（3）在股票發行之後公司資產必須不超過5,000 萬元（4）至少80％的資產用於公司業務的經營。

5.可替代最低稅（AMT）免稅額：2023年，單身者的免稅額為8萬1300元，收入達57萬8150 元時開始逐步減少。夫妻合併申報的免稅額12萬6500元，在107萬9800元時開始逐步減少。

6.2023稅收年度，外國所得收入免稅額為12萬元，比2022年的11.2萬元增加了8000元。

7.2023年度遺產免稅額為1292萬0000元，比2022年增加了86萬元。8. 2023年度贈與免申報額增加到1萬7000元。

另外，富人稅(亦被拜登政府稱之為「億萬富翁最低稅」)在2023年成為了一個重要的議題。這種稅款是對個人所擁有的財產進行徵收，而不是對其所得進行徵稅。隨著通脹壓力加劇，許多州紛紛引入了財富稅，其中包括：California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maryland, New York, and Washington，這些州合併擁有全國財富的60%。

總的來說，富人稅是一項重要改革，引發了許多關於稅制公平性、經濟效應和政府財政需求的討論，這一議題在未來的稅法改革中將繼續受到關注。

綜上所述，2023年度稅法新規對個人和企業都帶來了一系列的變化。在這些稅法新規的背後，政府對稅收政策的調整旨在促進經濟增長、提高稅收公平性，並滿足社會需求。納稅人應及時瞭解和遵守這些新規，未來稅法的新變化也可能隨時發生，納稅人應密切關注相關政策的動態。建議諮詢專業的會計師，最大限度地減少稅務風險，合法合規的最大化個人和企業的稅務減免，為個人和企業的財務規劃做出長期決策。

以上資訊由王榮玫會計師(Rosemary Wang, CPA)提供，王榮玫會計師事務所，服務專線：408-998-1688。(下)

股票 退休金 富人稅

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