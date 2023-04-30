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血栓終結者無限心脈通 富含輔酶Q-10和納豆激酶

工商訊
「無限心脈通」其主要成份納豆激酶被譽為「血栓終結者」。富含有最高密度輔酶Q-10。
「無限心脈通」其主要成份納豆激酶被譽為「血栓終結者」。富含有最高密度輔酶Q-10。

高血壓導致中風、心肌梗塞，甚至猝死等，每年的春節是心腦血管的高發期。由於天氣早晚溫差非常大，血管的劇烈收縮容易使得血管壁上附著的斑塊脫落。隨血液流到狹窄的地方就容易堵塞血管。由於血壓的突然改變，中風、心肌梗塞的發生風險自然就增加，長期下來也容易導致心肌肥大、血管硬化及腎臟病變等。

「無限心脈通™」其主要成份納豆激酶被譽為「血栓終結者」。每顆無限心脈通含有的原生態納豆激酶提取物濃度高達20,000FU，FU是納豆激酶國際標準單位，是指每粒納豆激酶產品的納豆激酶含量。20,000FU 是目前世界上能達到的最高濃度。

納豆激酶成為一種新型的口服性溶血栓藥物(第二代溶栓藥)。它通過刺激血管內皮細胞產生組織型纖溶酶原啟動劑 (t-PA)，t-PA將纖溶酶原啟動為纖溶酶，溶解纖維蛋白，直接溶解血栓；同時將人體內的尿激酶原啟動為尿激酶，尿激酶與t-PA一同啟動纖溶酶原，達到溶解血栓。

無限心脈通™富含有最高密度輔酶Q-10，是預防動脈硬化形成最有效的抗氧化成份。另外，含法國著名紅酒提取的白藜蘆醇，它是一種天然的抗氧化劑，可降低血液粘稠度，抑制血小板凝結和血管舒張，保持血液暢通，具有抗動脈粥樣硬化和冠心病，缺血性心臟病，高血脂的預防作用。同時，南美洲山楂提取物有增加心肌收縮力，心輸出量，減慢心律，具有較持久的降壓作用。

西藏紅景天能降低心臟的負荷，可增強缺血心臟的泵血功能，在一定程度上糾正因缺血引起的心臟血流動力學的紊亂，並且迅速提高血液中的氧含量；而且能有效清除血管垃圾，能降血脂、擴張冠狀動脈、增加冠脈血流量等作用，防止高血壓、冠心病、腦溢血、中風後遺症、靜脈曲張等中老年病等。還有綠茶素能起到降血脂、降血壓、降血糖、調節膽固醇的作用。

美國藍夢無限藥業產品包括：藍夢蜂膠皇、藍夢海參靈芝皇、無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇等全部產品美國生產製造，均採植物配方，通過美國GMP標準的成分分析檢驗，且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用。

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高血壓 中風 母親節

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