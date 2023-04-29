Afficient Academy人工智能教學顛覆K-12傳統教育 提高學習效率

學生可在線上和線下做學習程度測試。

Afficient Academy創辦人方家元是北京清華大學學士，加州柏克萊大學電機工程博士，在紐約州立大學賓漢頓分校及加州大學 聖塔克魯茲分校擔任電機工程系教授超過12年，其間並獲得終身教授。

作為三個孩子的父親，方家元積極參與孩子K-12階段的教育 ，如今他的三個孩子都已進入大學。在培育3個孩子的過程中，方家元有機會體驗和評估了很多線上及線下的教育課程，他發現現代科技還沒有被廣泛和有效地運用到中小學教育當中，而使廣大中小學生獲益。他決定創辦Afficient Academy，利用現代科技來大幅提高學習效率和學習質量。

Afficient Academy於2014年成立，凝聚了教育、軟件及互聯網專家，專注開發K-12 數學和英語的智能化教育系統，其獨特的智能化技術於2017年獲得美國專利，其數學和英語課程於2021年獲得了WASC認證。

Afficient目前已發布數學2至12年級，英語2至9年級。Afficient 的學生可去當地的學習中心或線上遠程學習。從創立至今，Afficient Academy已擁有多家線下學習中心，線上學生遍布美國及其他20多個國家。

過去這幾年學生的學習成果顯示，Afficient Academy的智能化教育課程確實大大地提高了學習效率和學習質量， 90%的孩子在平均2-4個月以A/A+的優異成績完成1個年級的課程。

Afficient Academy課程的主要特點如下：

1. 打好紮實的基礎。系統通過對學生的測試，找出需要查缺補漏的起始年級。從起始年級開始，檢查所有知識點，徹底及高效率地查缺補漏，確保學生熟練掌握所有知識點，以優異的結果完成起始年級。之後以同樣的方式查缺補漏更高的年級，直到達到學校的當前年級。

2. 超前學校學。學生在打好紮實基礎後，可超前學校的課程學習，以幫助學生在學校進入快班，在校取得好成績，進入好大學。多數學生進入Afficient 課程一年後，超前學校一至兩個年級。

3. 學生學習上遇到困難有人幫。學生學習上遇到困難，有老師答疑輔導。學生不會因為遇到困難而卡住。

4. 家長充分掌握學生的學習狀況。家長可實時從手機上了解學生的學習進展，每週收到學生的學習進展報告。可定期舉行老師-家長-學生會議，回顧總結學生學習進度。

有興趣的家長可上網查閱，聯繫諮詢，給學生做免費的學習程度測試。