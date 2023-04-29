Afficient Academy人工智能教學顛覆K-12傳統教育 提高學習效率
Afficient Academy創辦人方家元是北京清華大學學士，加州柏克萊大學電機工程博士，在紐約州立大學賓漢頓分校及加州大學聖塔克魯茲分校擔任電機工程系教授超過12年，其間並獲得終身教授。
作為三個孩子的父親，方家元積極參與孩子K-12階段的教育，如今他的三個孩子都已進入大學。在培育3個孩子的過程中，方家元有機會體驗和評估了很多線上及線下的教育課程，他發現現代科技還沒有被廣泛和有效地運用到中小學教育當中，而使廣大中小學生獲益。他決定創辦Afficient Academy，利用現代科技來大幅提高學習效率和學習質量。
Afficient Academy於2014年成立，凝聚了教育、軟件及互聯網專家，專注開發K-12 數學和英語的智能化教育系統，其獨特的智能化技術於2017年獲得美國專利，其數學和英語課程於2021年獲得了WASC認證。
Afficient目前已發布數學2至12年級，英語2至9年級。Afficient 的學生可去當地的學習中心或線上遠程學習。從創立至今，Afficient Academy已擁有多家線下學習中心，線上學生遍布美國及其他20多個國家。
過去這幾年學生的學習成果顯示，Afficient Academy的智能化教育課程確實大大地提高了學習效率和學習質量， 90%的孩子在平均2-4個月以A/A+的優異成績完成1個年級的課程。
Afficient Academy課程的主要特點如下：
1. 打好紮實的基礎。系統通過對學生的測試，找出需要查缺補漏的起始年級。從起始年級開始，檢查所有知識點，徹底及高效率地查缺補漏，確保學生熟練掌握所有知識點，以優異的結果完成起始年級。之後以同樣的方式查缺補漏更高的年級，直到達到學校的當前年級。
2. 超前學校學。學生在打好紮實基礎後，可超前學校的課程學習，以幫助學生在學校進入快班，在校取得好成績，進入好大學。多數學生進入Afficient 課程一年後，超前學校一至兩個年級。
3. 學生學習上遇到困難有人幫。學生學習上遇到困難，有老師答疑輔導。學生不會因為遇到困難而卡住。
4. 家長充分掌握學生的學習狀況。家長可實時從手機上了解學生的學習進展，每週收到學生的學習進展報告。可定期舉行老師-家長-學生會議，回顧總結學生學習進度。
有興趣的家長可上網查閱，聯繫諮詢，給學生做免費的學習程度測試。
Afficient Academy網址：www.afficienta.com；電話：408-726-2245；郵箱：[email protected]；微信聯繫課程顧問Josh諮詢：添加微信ID：AA2020_0102。
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