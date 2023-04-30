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新時尚窗簾品質高特價優惠中 現啓用新電話號碼

工商訊
灣區著名的「新時尚窗簾」由經驗豐富專業室內設計人士所創設。
灣區著名的「新時尚窗簾」由經驗豐富專業室內設計人士所創設。

服務灣區多年的新時尚窗簾公司(Top Window Fashions)已啓用新電話號碼：669-287-5867，提供各界更便捷的服務，各式高品質、新穎又美觀的窗簾現正特價優惠中，歡迎參觀選購。

居家房屋室內的美觀，窗簾具有畫龍點睛之效，選好窗簾同時能增加視覺上的舒適、新潮感。新的窗簾能提升家中日常生活朝氣、愉悅的心情，而窗簾在天冷時能保持室內溫暖、天熱時更能省冷氣用電、節省能源。

灣區著名的「新時尚窗簾」由經驗豐富專業室內設計人士所創設，成立以來已成為該行業最著名的企業之一。該店設計人員，每年都到各地參觀show展，主動收集、閱讀有關窗簾專業知識，擴展設計視野，順應窗簾流行顏色、式樣，將最新資訊依客戶的品味及需要推薦給客戶。挑選適合的窗廉，對房間內部佈置的成敗致為關鍵，新時尚窗簾的設計師也會告訴您，如何避免訂購窗簾常犯的5項錯誤，讓您省時、省力又省錢。

新時尚窗簾所代理之名牌Hunter Douglas窗簾保用數十年，品質優異並具有實用及美觀特性，款式眾多，包括布窗簾、木窗簾、垂直簾、橫直簾、百葉簾等最新款高級窗簾，不易折痕、不易斷裂，彈性佳，易保養，節省能源，甚至對於特高長窗簾可提供搖控調整開關，款式種類顏色眾多，不但耐用並具有隱私及採光控制等多種特性功能，以上各款都有其特色，顧客可配合其家居需要或新時尚室內設計專業人士的建議選購。

該店自設工廠，歡迎顧客來料加工，並設有展覽室，有1200種花樣，供您精挑細選，歡迎上網瀏覽工程照：www.TopWindowFashions.com。新時尚窗簾公司(Top Window Fashions) 地址：477 Harris Rd., Hayward, CA94544，免費估價，電話：669-287-5867，Email：[email protected]

新時尚窗簾所代理之窗簾保用數十年，品質優異並具實用及美觀特性。
新時尚窗簾所代理之窗簾保用數十年，品質優異並具實用及美觀特性。

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