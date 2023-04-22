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退休年金開戶有35%，30%，25%的獎金，如何選？

工商訊
理財專家黃曉東。
理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎？現在有很多的年金，到底哪一種最好？

做為資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，特別挑出3種指數年金介紹給大家：

1. 開戶馬上有最高35%的獎金進入你的退休收入帳戶！當股市下跌時，你的帳戶不跌，當股市上漲時，你的帳戶跟著漲，而且讓你漲的比市場的還多175%的獎金加入帳戶！你10年後可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！

如果你在55歲存入10萬，在65歲開始領終生收入，你每年可以領2.3萬，收入只漲不跌！那麼30%的開戶獎金又是怎麼回事？這種年金是7年以後開始領取收入，而且收入也一樣每年增加！用不完帳戶裡的錢就離開了，你的帳戶餘額會留給你的受益人！

2.第2種年金開戶馬上有25%的獎金進入你的退休收入帳戶，可以馬上開始領取終生收入，而且領取的收入每年按指數的上升而加碼1.5倍，如果你未領取收入，則帳戶價值加碼2.5倍！如果你需要長期護理保險，這種年金可以讓你收入變雙倍！這種年金保本增值，沒有手續費！

3.第3種年金是短期可取的固定利息年金。現在3年還本利的年金的年息是4.6%，五年還本利的年息5.25%， 放10萬元，3年後可取回11萬3300元。五年後可取回12萬3848元，安全又高息，比存銀行要划算。

這種年金很適合想高息但不想鎖太久的人，那麼你的401k和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。

4.要了解上面的年金到底哪一種適合你，請來參加我們的網上和现場講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！

長期護理是退休必須做好規劃的，因為美國人65歲以上有70%的人在走之前要用到長期護理，你如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等，用保險支付不用納稅，又可以為你省很多的稅。

詳情請來參加我們的網上講座。網上講座定於4月29周六下午2時舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。

如果要參加網上講座，請來電或電郵至：[email protected]會把連接發給你。

退休金 保險 指數

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