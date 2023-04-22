4/27 & 28 解密尚未處理海外資產 避免成繼承人燙手山芋

【洛杉磯 訊】千萬別錯過兩埸截然不同，對你至為重要的線上教育講座. 你可以選擇實體或線上講座。

第一場，4月27日週四4點至5點45分(資產淨值在1200萬以內)：

• 去世後，違反稅務規定的問題何去何從？

未解決的全球資產申報(FBAR)的稅務問題，會在去世後，一筆勾銷嗎？

• 從瞭解資產申報的規定，和違規的後果出發，進一步探討現今按規定申報全球資產的選項。

• 透過妥善安排的遺產規劃，把掌控權拿回來。

第二場，4月28日週五 11點30分至1點30分備，有午餐盒 (資產淨值超過1200萬)：

• 遺產稅免稅額並非身後自動保留給在生配偶。

現法之下，生前贈與和遺產免稅金額為1206萬，當配偶去世時，為何把未使用到的遺產免稅額保留給在生配偶去世時使用很重要。千萬不要浪費。

• 近幾年來，配偶往生，在生配偶常被誤導而很有可能錯失的規劃。

• 什麼情況需要考慮並啓動較為複雜高端的遺產規劃及其主要架構。

有不少納稅人，經過幾十年後，因市場經濟帶動，或透過非美國人長輩去世後在海外的繼承繼續留在海外，海外資產於是逐漸成長成為龐大的金額。

由美國領頭，全球不同地區也陸續跟進全球資產必須向本國政府申報的規定和各國協定互相交換夲國人在海外資產所在國的財務資產訊息。全球資產透明化是必須的趨勢和走向。若沒有主動申報，被動地被國稅局查明後的補繳稅金加利息及罰款。總和有很大的可能會超過該海外資產夲身的金額。得不償失。

大部分有這一類挑戰的納稅人，並不瞭解，有待稅務律師評估和認定，若是符合簡化申報程式，聲明非故意規定的納稅人，可以免除罰款，只需要追繳三年漏報的海外收入的所得稅加上目前尚屬低的利息。透過這條光明大道，申報過後的全球資產，子女才能合法，沒有風險的繼承。

主要講員為北加卅近三十年執業稅務律師Jenny Lin和有29年實務經驗的特許財務規劃師周美懿。周小姐目前所屬Ameriprise，是已有126年歷史的全方位上市證券公司，以客戶長遠目標為最高規劃原則。請把握時機，上線學習。

報名截止時間：4月26日週三中午12點 以前電郵報名：[email protected]。請告知參加人數，哪一天，實體或線上。實體講座的地點：Ameriprise証券公司，2 Park Plaza,#1100. Irvine, CA 92614，線上講座的連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加。該講座無需付費。主辦人保留拒絕權力，不招待投資 金融保險 專業人員。