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SF Hep B Free 和 Peninsula Health Care District消滅B型肝炎防疫工作

工商訊

舊金山消滅B(乙)肝行動和半島醫療保健署宣布，將因應美國疾病控制和預防中心 (CDC)最新發布的對抗(乙)性肝炎的指南建議，對所有18歲及以上的成年人進行B (乙)性肝炎檢測。該行動將放眼顯著提高聖馬刁縣居民對B(乙)性肝炎的知識、篩查和疫苗接種率。

據估計，灣區有81,000名居民患有慢性B (乙)性肝炎，這種疾病使感染者患肝癌的可能性增加 100 倍。然而，由於篩查率低以及感染者幾乎沒有症狀，三分之二的感染者並不知道自己患有B肝，因此，每年有數百名灣區居民死於這種可預防的疾病。

長期感染B (乙)性肝炎的加州財政部長馬世雲( Fiona Ma) 說：「有人曾經告訴我，我是B (乙)性肝炎的健康帶原者，沒有什麼可擔心的。但如果不是因為有 SF Hep B Free 和這樣的倡議，我今天可能已經不在這裡了。」有超過 300,000 名加州人患有乙肝。鑑於這種疾病的致命影響，我們不能對乙肝保持沉默；我們需要拉響警鐘！

這個為期一年, 多管齊下的聖馬刁縣B（乙）肝倡議，將通過公共媒體平台、當地社區和商業團體的宣導，以及篩查、醫生教育和與零售藥店的合作來對抗B (乙)性肝炎。

2021年10月，加州通過了一項新法律 (AB 789)，要求在一線保健機構提供B(乙)肝和C(丙)肝檢測。2022年2月，CDC 發布了針對 19-59 歲、嬰兒、青少年（之前未接種過疫苗）和 60 歲及以上有風險或希望接種乙肝疫苗的人群的B(乙)肝疫苗接種建議。就在上個月，疾病預防控制中心發布了普及成人(乙)肝篩查建議。

「乙肝三重奏為加州領航全國抗擊B（乙）肝奠定了基礎，通過社區、醫生和醫療保健系統之間的合作，加州可以率先真正消除乙肝，」SF Hep B Free 執行董事Richard So 說。

聖馬刁縣督察Dave Pine和密爾布瑞市市議員 Anders Fung 也參與了啟動的慶祝儀式，並為他們所代表的社區的提出了需求。

從歷史上看，有關B (乙)性肝炎篩查和疫苗接種的建議都依賴於復雜的風險評估，這為醫生和患者帶來了無形的負擔，也阻礙了這兩種服務。

此外，即使亞裔美國人和其他少數民族人口感染乙肝的風險很高，但卻沒有法律要求和保障乙肝或丙肝檢測。

這些最新的指南和法案應該會大大減少這些障礙，將來極有可能法律會要求，防疫機構為所有成年患者提供篩查和疫苗接種。

疫苗 加州 檢測

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