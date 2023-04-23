華美銀行今年首季度財報淨利達3.22億元

華美銀行大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於4月20日公佈2023年第一季度盈利報告。第一季度淨利達3.224億美元，每股盈利2.27美元，去年同期分別為2.377億美元和1.66美元。每股盈利較去年同期增長37%。截至2023年3月31日，總貸款 創新紀錄，達489億美元。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「無論是順境還是逆境，我們領先同業的盈利能力和優於同類型銀行的資本比率都是華美銀行獨特的優勢。儘管在3月中發生了銀行業和市場動盪，華美銀行仍然不負眾望，再次以優異的表現完成第一季度。

2023年第一季度，銀行的平均資產報酬率達2.0%，平均有形股東權益報酬率達22.9%，均高於行業平均水平。淨利差為3.96%，維持在健康水平，資產品質一如既往地出色，年化呆帳消除比率僅為0.01%。得益於強勁的盈利表現，銀行的各類資本比率均有所成長，其中，總資本比例提升至14.5%。」

吳建民表示「華美銀行的資產負債表使我們脫穎而出。我們的貸款組合十分多樣化，且分佈於各個行業和領域；同時，我們的存款實力強勁，存款帳戶數量龐大，55萬多個存款帳戶來自於個人、小型企業、非營利機構，以及企業客戶。銀行的資本雄厚，流動性強，使我們有信心在未來繼續取得亮眼的成績。」

財報概要：

· 總資產創新紀錄–截至2023年3月31日，總資產創新紀錄，達672億元，較2022年12月31日的641億元增長31億元或5%。

· 資本水平強勁–截至2023年3月31日，華美銀行股東權益為63億元或每股44.62元，較2022年第四季度提高5%。截至2023年3月31日，股東權益比率為9.38%，較2022年第四季度增加0.05%。

· 總貸款再攀新高–截至2023年3月31日，總貸款達489億元，較2022年12月31日的482億元增長6.968億元或1%；較2022年3月31日的435美元增長54億元或12%。

· 總存款保持穩健–截至2023年3月31日，總存款為547億元，較2022年12月31日的560億元減少12億元或2%；較2022年3月31日的549億元減少2.01億元或0.4%。截至2023年3月31日，無息存款佔總存款的33%。

截至2023年3月31日，華美銀行在美國境內的存款額達525億元，其中，受保險 保障的存款額與受其他保障的存款額總計約為296億元。截至2023年3月31日，未受保存款比例降低至44%，該比例於2022年12月31日為50%。

自3月中旬發生銀行業風波以來，華美銀行透過ICS機制，積極幫助客戶提高其存款在聯邦存款保險公司（FDIC）的保額。另外，華美銀行的可借貸額度、現金和現金等價物（又稱約當現金）總額大幅高於未受保存款額。

· 動資金管理審慎–截至2023年3月31日，現金和現金等價物的總額達59億元，較2022年12月31日的35億元增長70%。

資產負債表內流動資金的增加是為了應對近期的銀行業動盪，同時也反映出華美銀行嚴謹審慎的流動資金管理策略。現金和現金等價物的增長主要源於「銀行定期融資計劃」（Bank Term Funding Program，簡稱BTFP）。截至2023年3月31日，華美銀行透過BTFP以4.37%的利率借款45億元。

華美銀行董事會宣佈將於2023年5月15日派發2023年第二季度普通股現金股息 ，股息為每股0.48元，股東將依其於2023年5月1日的持股份數獲派股息。