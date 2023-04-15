受風暴影響的縣加州居民所得稅申報延長至10月16日止

王榮玫會計師(Rosemary Wang, CPA)(見圖)探析2023重要稅法新規：

從電動車稅收減免到太陽能電池板 退休金 帳戶變化等等隨著2023年的到來，美國的稅法政策也迎來了一系列的變化。主要包含了四個重要部分：冬季風暴所受影響州的自動延期報稅、2022年降低通貨膨脹法案要點、法案「Secure Act 2.0」中對退休金帳戶的變更，以及2023年度重要稅法新規。

王榮玫會計師將為您解析這些部分的內容，其中包括：2022年降低通貨膨脹法案重點 – Inflation Act of 2022。綠色能源激勵重要稅法（電動汽車、屋頂太陽能電池板）年度抵扣額上限，退休金帳戶變化等，將分三期（上中下）介紹。

冬季風暴受影響的縣，所得稅申報自動延長至2023年10月16日止。

2023年2月24日，美國國稅局（IRS ）宣佈了一項關於加州 、阿拉巴馬州和喬治亞州部分地區居民和企業的重要稅務更新。由於這些地區在2022年冬季遭受了嚴重的風暴影響，IRS決定延長其申報和繳稅期限，以幫助受災人員有足夠的時間來處理他們的稅務事務。

根據IRS的公告，符合條件的納稅人現在可以將個人所得稅申報期限從原定的4月18日延長至10月16日。此外，各種企業申報期限從原定的3月15日和4月18日延長至10月16日，非盈利組織申報期限從原定的5月15日延長至10月16日。這意味著受災地區的居民和企業將有更多的時間來準備和提交他們的稅務申報，並避免可能的滯納金和利息。

此外，符合條件的納稅人還可以在10月16日前向其個人退休帳戶和醫療儲蓄帳戶做2022年的存放。這一舉措旨在幫助受災人員更好地規劃其退休和醫療儲蓄計畫，以應對災後重建。

除了個人所得稅申報和企業申報的延期之外，10月16日的截止日期還適用於2022年第四季度的預交稅和2023年預交稅，這些通常分別到期於2023年4月18日、6月15日和9月15日。此外，2023年1月31日、4月30日和7月31日通常到期的薪資稅申報也可在10月16日之前完成。

加州AB150法案（Pass-Through Entity Elective Tax PEET）稅收支付，截止日期分別為2023年3月15日和6月15日，也可延長至10月16日前支付。

需要注意的是，加州已經宣佈將遵循IRS的延期申報和納稅期限。然而，延期申報和繳稅的時間不適用於於以下7個縣的居民和企業：Imperial, Kern, Lassen, Modoc, Plumas, Shasta, and Sierra。

以上資訊由王榮玫會計師(Rosemary Wang, CPA )提供，王榮玫會計師事務所，服務專線：408-998-1688。(上)