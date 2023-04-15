台灣京胡演奏家馬蘭以獨特魅力及作曲風格享譽國際

\演出結束後,台灣前行政院院長郝伯村偕同夫人上台向馬蘭祝賀並留影。

馬蘭-享譽國際的著名琴師。現任台灣國光劇團一等樂師和作曲。她曾應美國加州「中國表演藝術學院」的邀請,前往洛杉磯參加慈善義演活動並擔任文場領導。精湛的琴藝深獲觀眾和專家的好評。

年輕時的馬蘭在京胡演奏和音樂作曲方面成就非凡。她曾為大型現代京劇 「劉胡蘭」作曲，在全國京劇青年團隊新劇目匯演中榮獲中國文化部頒發的「音樂設計獎」。並曾參與「紀念中國京劇大師梅蘭芳誕辰九十週年」的演出活動,為梅蘭芳的兒女梅葆玖和梅葆玥操琴。

在台灣精典藝術劇「百年戲樓」中，不僅擔綱京胡獨奏及作曲并粉墨登場飾演琴師一角,從幕後走向台前，古今中外，馬蘭可謂第一人。

作為台灣第一京胡演奏家，馬蘭在2010年中秋「胡琴萬花筒」音樂會上，她為觀眾演奏了二首京胡獨奏曲「情韵」和「夜深沉」，其中「夜深沉」是一首眾所周知極高難度的京胡獨奏曲，在龐大樂隊的伴奏下，精湛完美的京胡獨奏贏得了媒體的高度讚賞。這是她對中國京劇藝術中京胡獨奏的重大貢獻，而且很少有京胡演奏家能達到她的超高水準。

馬蘭還將西方莎翁名著用京劇藝術的表現形式展現在世界人面前，這是她對中國京劇表演藝術作出的原創貢獻。2020年，她應當代傳奇劇場 之邀，與該團藝術總監吳興國合作，擔任京胡文場領導，遠赴智利演出莎士比亞名著「李爾在此」，該劇後來也在台北國家劇院及高雄衛武營公演數場，均引起轟動和迴響。

馬蘭是北京中國戲曲學院的高材生，後應邀赴法國巴黎講學并攻讀博士。她掌握並熟知中西方音樂的精髓，多次跨界與各知名藝術團體合作，將傳統的京劇音樂的元素引入其它現代劇中，以一種全新的表演藝術形式呈現，取得了巨大的成功。

如2013年，她曾應台灣最受歡迎的「朱宗慶打擊樂團」之邀，為其公演之舞台劇 「木蘭」擔任京劇作曲，該劇已連續十年在台灣和中國大陸各地演出，受到觀眾的好評。2018年應台灣一心歌仔戲團之邀，參與「當迷霧漸散」作曲，同時擔任京胡演奏，該劇入圍第31屆傳藝金曲獎之「最佳音樂設計獎」。

2021年馬蘭以「京胡演奏及京劇音樂作品之最具代表性人物」被入選「台灣音樂百科辭書」之辭條(headline)這本書籍將於2023年再版。