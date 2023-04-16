NAPCA國家亞太老齡化中心致力改善華裔年長者生活質量

國家亞太老齡化中心(NAPCA)是一家非營利組織。其年長者幫助中心(NAPSAC)向年長者及看護者提供多語言幫助。在本文中，分享一些重要的讀者提問。

1.我丈夫即將65歲，仍在工作。我們享有他雇主提供醫療保險。丈夫未獲40個工作積分。是否需要加入Medicare？

對大多數人而言，他們應當在65歲時加入Medicare A部分和B部分。如他們沒有40個工作積分，從而無法獲得免保費 的A部分，須每月支付278元（30-39個積分）或506元（少於30個積分）保費。

如丈夫的雇主保險是可靠的，可推遲加入Medicare，到不再工作或失去雇主保險（以先發生者為準）。此情況，他不必為延遲加入支付罰款。

2.如果我工作的同時領取社會保障退休金 會如何？

可同時領取。但如未達到完全退休年齡（根據出生年份，完全退休年齡應在65至67歲間），收入超過年收入限制，退休金會減少。如在2023年全年不會達到完全退休年齡，將根據收入中超出21,240元的部分扣除退休金：收入每超出2元，退休金扣除1元。如果在2023年達到完全退休年齡，社會保障署將據您生日當月前超出56,520元的收入扣除退休金：收入每超出3元，退休金扣除1元。從達到完全退休年齡的當月開始，福利 金將不會因高收入而被扣除。

3.如在工作的同時領取社會保障退休金，是否要為這福利繳稅？

對部分人而言，必須為其社會保障福利繳納聯邦所得稅。因為除社會保障福利外，還有額外收入。應徵稅的福利金取決於您的合計收入*和申報方式。

若您以個人身份申報：1）合計收入低於25,000元，不需為福利金繳稅；2）合計收入在25,000至34,000元之間，需為福利金的50%繳稅；3）合計收入超過34,000元，需為福利金的85%繳稅。

若您進行共同申報：1）和您配偶的合計收入低於32,000元，不需為福利金繳稅；2）和您配偶的合計收入在32,000元至44,000元時，您需為福利金的50%繳稅；3）和您配偶的合計收入超過44,000美元時，您需為福利金的85%繳稅。

*合計收入= 調整後的總收入+ 免稅利息+ 社會保障福利金的一半

4.成為合法永久居民超過15年。我的丈夫一直在工作，我沒有工作。去年，我丈夫和我離婚，而我的孩子都已成年，所以他不需向我支付任何費用。我是否有資格獲得社會保障福利和Medicare？

作為離婚配偶，有資格獲得免保費Medicare A部分，可基於您前夫工作積分領取社會保障福利。如結婚超過10年且您離婚後保持未婚身份，可在年滿62歲時申請社會保障福利，年滿65歲時申請免保費的Medicare A部分。

5.我已70多歲，成為永久居民超過5年。我有資格註冊Medicare，但缺少工作積分，須支付我無法承擔高額的保費。是否仍應註冊Medicare，還是可保留我通過Marketplace獲得的保險呢？

如您沒有獲取免保費的Medicare A部分的資格且尚未註冊Medicare，您可保留當前的Marketplace保險和保費稅收抵免優惠。但如您打算以後再註冊Medicare A部分/或B部分，須等特定時期進行註冊，且可能要支付延遲罰款。

根據您所在州的收入和資產限制，您可能有資格加入Medicare Savings Program（MSP），該項目可以幫助您支付Medicare A部分/ B部分的保費。要獲得MSP，您必須先加入Medicare。請向您所在州的Medicaid辦公室了解您的資格。

如果您對Medicare幫助項目有任何疑問，請與我們聯繫。

電話留言：1-800-683-7427（普通話），1-800-582-4218（廣東話），1-800-336-2722（英語）電子郵件：[email protected]郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。