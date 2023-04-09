禪修導師久美師引領透過修行提昇生活品質
疫情前後三年，它改變了不少人的工作及生活，不少人身心受創！面對裁員大潮，懸著一顆心，令人難免焦慮。不少人被迫宅家辦公，健身或玩遊戲都是孤獨娛樂。人際往來减少，愛與被愛，一顆心偶爾寂寞，兩顆心也難免摩擦。雖能實現追趕的目標，卻不知如何填滿仍感空虛的心情。
生活的柴米油鹽被洪流裹挾著向前，不知人生意義為何？理想豐滿，落到執行卻困難重重，不知如何做到知行合一。以上種種都是疫情的後遺症，大衆希望能獲得有效及啟發性舒緩。
带着許多疑問，一群灣區大廠青年日前發起及組織了禪修營，以「緩解焦慮，當下喜悅」為探討主题，進行一系列的自我探索，思理出生活的真實意義，如何面對及刻服困難。
活動在史丹福大學舉辦，邀請了旅美禪修導師久美上師給學員作了身心成長的講座，引領大家如何減少情緒困擾，探尋生命意義真相的更多可能！慕名参加禪修課的聽衆來自不同領域，包括哥大、史丹福大學、加州伯克利大學、南加州大學等。
還有不同職業的專業人士包括了軟體工程師、產品經理、資料科學家、UI設計師、戰略諮詢師、成長教練等。有些學員表示：「我們在Google，Meta，Apple，Microsoft，Amazon等公司工作，我們也都有著上述的困擾，但在參與久美師帶領的一次次深度閉關禪修之旅後，我們親身體驗到了禪修帶來的平靜喜悅。我們提升了智慧，獲得了生命品質的真實轉換和提升，身心狀態從內到外發生了明顯轉變，浮現出更多善美慈悲的美好生活。」。
禪修導師久美師，原名張曉梅，她是前中國政協委員，2003年獲選中國十大經濟女性年度人物，2008年中國十大品牌女性企業家，是暢銷全國十幾年《修煉魅力女人》系列的作者，全國工商聯執委報社長兼總編輯等。久美師在功成名就之時，卻決然轉身投入修行。
她身心修煉如與世隔絕一般，並在美國國際閉關中心深度閉關四年，包括進行了精深、刻苦的實修，只為在實修中探索生命的終極意義與智慧的真諦，探索如何從內在獲得長久的喜悅。她的學員遍及各行各業，包括著名演員、知名人士、上市企業總裁等。
作為這樣的修行集大成者，她能用簡潔通俗的語言解答對生命意義和生命智慧的宏大話題。她也深諳現代人生活和情緒面臨的主要困境與瓶頸，能简易通俗地提供可日常練習，通往內在長久平靜與幸福的通路和方法。
如欲進一步了解禪修如何提昇生活品質，請聯絡久美師：510-499-4017，或看久美師的自傅視頻：https://m.youtube.com/watch?v=nnr8BwQ0bs4&t=650s。
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