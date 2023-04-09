禪修導師久美師引領透過修行提昇生活品質

旅美禪修導師久美上師以簡潔通俗的語言解答對生命意義和生命智慧的宏大話題。

疫情 前後三年，它改變了不少人的工作及生活，不少人身心受創！面對裁員大潮，懸著一顆心，令人難免焦慮。不少人被迫宅家辦公，健身或玩遊戲都是孤獨娛樂。人際往來减少，愛與被愛，一顆心偶爾寂寞，兩顆心也難免摩擦。雖能實現追趕的目標，卻不知如何填滿仍感空虛的心情。

生活的柴米油鹽被洪流裹挾著向前，不知人生意義為何？理想豐滿，落到執行卻困難重重，不知如何做到知行合一。以上種種都是疫情的後遺症，大衆希望能獲得有效及啟發性舒緩。

带着許多疑問，一群灣區大廠青年日前發起及組織了禪修營，以「緩解焦慮，當下喜悅」為探討主题，進行一系列的自我探索，思理出生活的真實意義，如何面對及刻服困難。

活動在史丹福大學 舉辦，邀請了旅美禪修導師久美上師給學員作了身心成長的講座，引領大家如何減少情緒困擾，探尋生命意義真相的更多可能！慕名参加禪修課的聽衆來自不同領域，包括哥大、史丹福大學、加州伯克利大學、南加州大學 等。

還有不同職業的專業人士包括了軟體工程師、產品經理、資料科學家、UI設計師、戰略諮詢師、成長教練等。有些學員表示：「我們在Google，Meta，Apple，Microsoft，Amazon等公司工作，我們也都有著上述的困擾，但在參與久美師帶領的一次次深度閉關禪修之旅後，我們親身體驗到了禪修帶來的平靜喜悅。我們提升了智慧，獲得了生命品質的真實轉換和提升，身心狀態從內到外發生了明顯轉變，浮現出更多善美慈悲的美好生活。」。

禪修導師久美師，原名張曉梅，她是前中國政協委員，2003年獲選中國十大經濟女性年度人物，2008年中國十大品牌女性企業家，是暢銷全國十幾年《修煉魅力女人》系列的作者，全國工商聯執委報社長兼總編輯等。久美師在功成名就之時，卻決然轉身投入修行。

她身心修煉如與世隔絕一般，並在美國國際閉關中心深度閉關四年，包括進行了精深、刻苦的實修，只為在實修中探索生命的終極意義與智慧的真諦，探索如何從內在獲得長久的喜悅。她的學員遍及各行各業，包括著名演員、知名人士、上市企業總裁等。

作為這樣的修行集大成者，她能用簡潔通俗的語言解答對生命意義和生命智慧的宏大話題。她也深諳現代人生活和情緒面臨的主要困境與瓶頸，能简易通俗地提供可日常練習，通往內在長久平靜與幸福的通路和方法。

如欲進一步了解禪修如何提昇生活品質，請聯絡久美師：510-499-4017，或看久美師的自傅視頻：https://m.youtube.com/watch?v=nnr8BwQ0bs4&t=650s。