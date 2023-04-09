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藍夢海參靈芝皇 買一盒第二盒半價優惠酬賓

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美國藍夢海參靈芝皇經過納米緩釋技術提純，海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品。
美國藍夢海參靈芝皇經過納米緩釋技術提純，海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品。

美國藍夢及無限藥業秉持呵護您的健康為目標，長久以來回饋及好評不斷。而美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber) 是該藥業的熱銷產品，全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝。

包括：赤靈芝提取物(Red Reishi Mushroom)、全破壁靈芝孢子粉(Ganodonma Mushiroom)、舞茸靈芝(Maitake Mushiroom) 和桑黃靈芝(Meshima Mushroom)的精選組合，經過高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬、化學物質等，再經過納米緩釋技術提純，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

眾所周知，海參富含很多營養成分可強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑。它富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，另含18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。

靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」，具有解毒、預防病毒感染，提高人體免疫力等作用。海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，想什麼時候吃、就什麼時候吃；無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩啦!!其15大功效如下：

幫助預防/抗癌作用；保護肝臟，有助促進肝細胞再生作用；保護腎臟，幫助抑制尿酸，對痛風有良好的效果；增強肺部健康和功能，提高呼吸系統功能；有助降三高，預防心腦血管病的發生；幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理作用；能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能作用；增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老作用；改善骨質疏鬆，補充鈣質；預防和改善類風濕性關節炎;抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；有助促進生長發育作用；抗疲勞作用，增強體質，提高身體機能；具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

為感謝客戶的支持愛護，凡看到此文訂購者，即可享受買一盒第二盒半價的大優惠！訂購熱線：718-886-8588或到三藩市：天天集團，恆豐泰，依力臣參茸，亞洲參茸。 屋崙：國泰參茸，美參參茸。沙加緬度： 永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購。

若有任何醫藥問題或對產品感興趣撥打免費熱線：1-877-808-8588。微信號：lanmengfengjiao。

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