Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory特別舉行「清明思親春祭2023」及大優惠

清明節與家人踏青是華人傳統念親恩、孝子賢孫表達思親的傳統節日。

清明節將至，這是華人 念親恩、表思親的傳統節日。因應清明節掃墓的需求，Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory特別舉行「清明思親春祭2023」活動，在旗下三大風水園區San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、Hayward百恩園及Oakland百祥園（Chapel Of the Chimes）分別舉行各種優惠活動。現場思親春祭活動時間是本周六及周日（4月1日及4月2日）在San Mateo百齡園。Hayward百恩園的活動是在周六（4月1日）舉行。活動期間將提供來賓免費午餐、舞獅表演及誦經祈福等活動。今年參與誦經的包括物華天寶仙觀及純陽精舍。欲參加清明思親春祭活動，請電:1-888-691-9026或瀏覽網站Skylawn.com/ChingMing 登記。

為方便居住灣區 僑胞前往，利福集團分別在屋崙市、舊金山 及南灣設免費巴士，接送遊客至各園。有興趣參加清明思親春祭活動的人士，請與利福集團聯絡。參加活動可參加抽獎，贏取現金禮品。獎品包括16次現金抽獎(每天8次)和一次價值5888元的旅行代金券大獎。有關活動詳情，請參閱利福集團的廣告。

活動期間，百齡園及百恩園特設先人牌位，可把摯親名字放於先人牌位上，方法只需在其廣告上填妥所提供的表格，傳真至：650-358-9046，也可以經由利福集團的網站遞交，網址：www.skylawn.com、 hayward.chapelofthechimes.com 或oakland.chapelofthechimes.com。

清明節期間，利福集團推出各大預購優惠。百齡園生前預購優惠專門為清明節設的折扣優惠髙達30% + 免費專屬舞獅祈福。如預購墓地、葬禮與火葬計畫套餐可節省高達25%。還有預項特價：活動前預購獲額外5%折扣及享有免費專屬限時特惠的舞師祈福。購買三塊福地時，第四塊福地獲免費贈送，還有24個月利息回扣及60天延期付款。欲瞭解更多有關詳情以及其他特別優惠，請致電1-888-691-9026或瀏覽網址獲詳情： Skylawn.com/ChingMing。

百恩園生前預購優惠專為清明節設的折扣優惠髙達25%。預購墓地、葬禮與火葬計畫套餐可省高達25%。家族墓園享20%折扣限時優惠。買三塊福地時，第四塊福地獲免費贈送，還有24個月利息回扣及60天延期付款。欲瞭解更多詳情請致電：510-400-8583或瀏覽網址獲詳情：hayward.chapelofthechimes.com/ChingMing。

百祥園生前預購優惠專為清明節設的折扣優惠髙達25%。預購墓地、葬禮與火葬計畫套餐可節省高達25%。預購玻璃面壁龕、花崗岩柱、臺座、長凳享有15%折扣優惠。預購雙人壁葬享有20%折扣優惠。還有24個月利息回扣及60天延期付款。瞭解更多有關詳情請致電：510-379-5200或瀏覽網址獲詳情：oakland.chapelofthechimes.com/ChingMing。