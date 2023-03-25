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華航舊金山分公司推出買機票送eSIM活動

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消費者透過QR code將eSIM安裝在手機裡，出國時只需透過切換eSIM，即可在世界各地上網。
消費者透過QR code將eSIM安裝在手機裡，出國時只需透過切換eSIM，即可在世界各地上網。

中華航空舊金山分公司與設立於矽谷的FreshQ公司合作，旗下品牌eSIM4Travel專為旅行者提供eSIM，可於流量用完後不再下載新的eSIM，即加即連，增添使用便利性。

eSIM 是一種「虛擬SIM卡」，手機少了實體卡片的卡槽與晶片接口，可大大節省設備空間，是未來手機發展的趨勢。消費者透過QR code將eSIM安裝在手機裡，出國時只需透過切換eSIM，即可在世界各地上網。

即日起至5月31日期間在華航網站 (https://www.china-airlines.com)由舊金山出發至台北、或至華航自營航班飛往日、韓、菲、越、泰、新、馬、印尼等8國航點的機票，並於2023年10月31日前申請者，即可免費獲得1張 eSIM4TRAVEL流量1G的eSIM卡，數量有限先搶先得。

活動詳情請至：https://calec.china-airlines.com/ANCPRMO/PNRquery.aspx?lang=zh-TW&country=tw&locale=zh

中華航空以波音777-300ER客機每天直飛舊金山-台北，並於抵達台北後可順暢轉接亞洲各大城市。 

舊金山 手機 矽谷

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