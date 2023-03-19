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大華超市舉辦母親節兒童繪畫比賽為媽媽獻上一份愛

工商訊
從即日起至4/14/2023，誠摯邀請所有小畫家和家長們到大華超市各門店免費領取報名表和畫紙參與活動。
從即日起至4/14/2023，誠摯邀請所有小畫家和家長們到大華超市各門店免費領取報名表和畫紙參與活動。

用畫筆展現愛的創意，大華超市「母親節兒童繪畫比賽」火熱報名中

隨著春天一步步向我們走來，溫馨祥和的母親節也即將如約而至。大華超級超市藉由一年一度的母親節兒童繪畫比賽活動，鼓勵孩童以繪畫的方式，表達對母親最誠摯的愛與感激。今年繪畫主題是，「設計給媽媽的感謝賀卡」，讓小朋友們充分發揮想像力，將對母親濃濃的愛意表達在圖紙之上。從即日起至4/14/2023，誠摯邀請所有小畫家和家長們到大華超市各門店免費領取報名表和畫紙參與活動。

今年繪畫比賽依舊分爲兒童組（4歲-8歲）和少年組（9歲-13歲)兩個組別，年齡計算以4/14/2023截止收件當天實際足歲年齡為準。繪畫設計完成後，可將報名表及作品提交至各大華超級市場分店服務臺。大華超市將收集、整理、並評選出各參賽區獲獎作品，並於4/26/2023或之後通過電子郵件通知獲獎者（或其監護人）。得獎名單及獲獎作品將自5/7/2023起在大華超級市場官網進行展出和公示，各賽區預計將於五月上旬舉行頒獎儀式。

與往年不同，今年大華超級市場為每個賽區的不同組別都設置了豐富的獎品，獲獎幾率大大提高。南加州、北加州、德州、東岸四大賽區總計二百二十四名獲獎者:

A組(4歲-8歲)：●組委會特等獎A組三名，各得獎杯一座 ，大華禮卡一張（價值500元）。●特優獎A組五名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值100元）。●優勝獎A組十名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值50元）。●佳作A組十名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值25元）。

B組(9歲-13歲)：●組委會特等獎B組三名，各得獎杯一座 ，大華禮卡一張（價值500元）。●特優獎B組五名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值100元）。●優勝獎B組十名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值50元）。●佳作B組十名，各得獎杯一座，大華禮卡一張（價值25元）

參加大華超級市場舉辦的母親節兒童繪畫比賽 ，參賽者須同意遵守以下的比賽規則

1.請於即日起至4/14/2023，到各大華超級市場門店填寫及遞交報名表並提供參賽者的姓名、年齡、學校、年級、電話號碼、電子郵件地址和所在地訊息（包括城市和州）。2. 地區:  參賽者需為以下地區居民— a.南加州賽區：南加州、內華達州、亞利桑那州。b.北加州賽區：北加州、華盛頓州、俄勒岡州。c.東部賽區：新澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、維吉尼亞州。d.德克薩斯州賽區。3.報名日期：自3/13/2023- 4/14/2023止。每人限一份作品參賽。4.所有參賽作品必須由參賽者本人創作，不得接受他人協助完成或代筆。5.所有報名參加比賽之作品，將作為活動資料保存，恕不退還。6.評審： (1). 由主辦單位邀請美術專家評審。(2). 標準: 創意佔50%，構圖技巧佔25%，內容涵意佔25%。

無需購物即可參加或得獎。本活動最終解釋權歸大華超級市場所有。詳情請見店内及網站海報。

加州 母親節 南加

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