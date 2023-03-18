第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演

第十四屆飛揚硅谷春晚，日前於聖荷西表演藝術中心盛大公演，圖為全體演出人員合影。

第14屆飛揚硅谷春晚3月11日於San Jose Center for the performing Art（聖荷西 表演藝術中心）盛大公演，來自灣區 各地中外藝術愛好者，逾2000人前來觀賞，場面盛大且溫馨感人。

訂名為「若思念 、便思念」的這場公演，以「思念」為主線，帶觀眾穿越地球上的春、夏、秋、冬，觀賞不同民族、不同時代和不同地域人們的舞蹈、歌聲、生活塲景和情感故事。整場晚會從春天的生機希望，到夏天的火熱蓬勃，再到秋天的深沈內歛，最後再演譯冬天的人間溫情，結合一年四季的故事，溫暖動人的歌聲和舞蹈深深感動了在場每一位觀眾。

當晚聖荷西市長馬漢、庫比蒂諾市長魏虹，均親臨現場觀賞，並致贈感謝狀給飛揚藝術團總監張麗虹，感謝飛揚藝術團對文化藝術的卓越貢獻。

在灣區擁有多年歷史的文化團體「飛揚藝術團」，繼2022年、飛揚成立30周年的大型演出「唐絹」主題歌舞晚會之後，今年再次舉辦第14屆的硅谷春晚活動，「若思念、便思念」。

飛揚藝術團自1991年以來就是非營利組織，宗旨是透過表演藝術、社區服務和教育，將中國文化作為美國社會不可或缺的一部分。該會希望藉由與其他社區的藝術組織合作，促進多元文化。此外，更期待透過國際文化活動，促進全球文化交流。

演出當晚開場主題曲是由灣區青年歌手傅騰歷擔當；雙人舞則由中國一流舞蹈家孫文龍和一名前舊金山芭蕾舞團韓裔 女演員連袂演繹一對情侶。舞蹈方面還有阿根廷探戈、墨西哥舞、印度舞，以及中國古典舞等多文化詮釋。

特別是中國舞部分，這次飛揚藝術團的舞者歷時近一年的排練，準備一組展現中國多民族舞蹈藝術的作品，包括現代舞、古典舞、秧歌，還有來自中國各個地區的民族舞蹈等原創作品。

來自台灣的歌手林吉玲，當晚演唱一首台灣歌手陳立農的「此時明月」，和香港歌壇常青樹汪明荃的「萬水千山總是情」，美麗婉轉的歌聲獲得觀眾們如雷的掌聲。