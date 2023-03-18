我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

5年新高…去年全美網路詐騙103億 FBI日接2000件投訴

第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演

工商訊
第十四屆飛揚硅谷春晚，日前於聖荷西表演藝術中心盛大公演，圖為全體演出人員合影。
第十四屆飛揚硅谷春晚，日前於聖荷西表演藝術中心盛大公演，圖為全體演出人員合影。

第14屆飛揚硅谷春晚3月11日於San Jose Center for the performing Art（聖荷西表演藝術中心）盛大公演，來自灣區各地中外藝術愛好者，逾2000人前來觀賞，場面盛大且溫馨感人。

訂名為「若思念 、便思念」的這場公演，以「思念」為主線，帶觀眾穿越地球上的春、夏、秋、冬，觀賞不同民族、不同時代和不同地域人們的舞蹈、歌聲、生活塲景和情感故事。整場晚會從春天的生機希望，到夏天的火熱蓬勃，再到秋天的深沈內歛，最後再演譯冬天的人間溫情，結合一年四季的故事，溫暖動人的歌聲和舞蹈深深感動了在場每一位觀眾。

當晚聖荷西市長馬漢、庫比蒂諾市長魏虹，均親臨現場觀賞，並致贈感謝狀給飛揚藝術團總監張麗虹，感謝飛揚藝術團對文化藝術的卓越貢獻。

在灣區擁有多年歷史的文化團體「飛揚藝術團」，繼2022年、飛揚成立30周年的大型演出「唐絹」主題歌舞晚會之後，今年再次舉辦第14屆的硅谷春晚活動，「若思念、便思念」。

飛揚藝術團自1991年以來就是非營利組織，宗旨是透過表演藝術、社區服務和教育，將中國文化作為美國社會不可或缺的一部分。該會希望藉由與其他社區的藝術組織合作，促進多元文化。此外，更期待透過國際文化活動，促進全球文化交流。

演出當晚開場主題曲是由灣區青年歌手傅騰歷擔當；雙人舞則由中國一流舞蹈家孫文龍和一名前舊金山芭蕾舞團韓裔女演員連袂演繹一對情侶。舞蹈方面還有阿根廷探戈、墨西哥舞、印度舞，以及中國古典舞等多文化詮釋。

特別是中國舞部分，這次飛揚藝術團的舞者歷時近一年的排練，準備一組展現中國多民族舞蹈藝術的作品，包括現代舞、古典舞、秧歌，還有來自中國各個地區的民族舞蹈等原創作品。

來自台灣的歌手林吉玲，當晚演唱一首台灣歌手陳立農的「此時明月」，和香港歌壇常青樹汪明荃的「萬水千山總是情」，美麗婉轉的歌聲獲得觀眾們如雷的掌聲。

另外，在國際合唱界有相當知名度的灣區本土少兒合唱團「晶晶合唱團」，是晚會壓軸。晶晶合唱團兒童成員們用其清澈如水的多聲部合唱，演繹「wonderful world of love」和「想你的365天」等歌曲，將整場的演出推向思念的最高境界，整塲晚會歴時2小時30分鐘圓滿結束。

聖荷西市長馬漢（右二），庫比蒂諾巿長魏虹（右三）親臨會場並致贈感謝狀給飛揚藝術總...
聖荷西市長馬漢（右二），庫比蒂諾巿長魏虹（右三）親臨會場並致贈感謝狀給飛揚藝術總監張麗虹（左二）。

灣區 聖荷西 韓裔

上一則

矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

延伸閱讀

矽谷銀行倒閉 馬漢：聯邦若不介入救市將是災難

矽谷銀行倒閉 馬漢：聯邦若不介入救市將是災難
紐森：2年內遊民減少15%

紐森：2年內遊民減少15%
加州都市公寓面積愈蓋愈大 全美平均反減少

加州都市公寓面積愈蓋愈大 全美平均反減少
大氣河來襲 矽谷大停電 民眾用卡式爐煮飯如第三世界

大氣河來襲 矽谷大停電 民眾用卡式爐煮飯如第三世界
亞裔發光 美國亞洲藝術節聖荷西舉行 推廣族群認識

亞裔發光 美國亞洲藝術節聖荷西舉行 推廣族群認識

熱門新聞

灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
大氣河襲擊灣區，14日上午抵達南灣一帶，強風大到連房屋都發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

風暴抵達矽谷 如颱風過境…灣區15萬戶停電

2023-03-14 16:25

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5