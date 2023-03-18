第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演
第14屆飛揚硅谷春晚3月11日於San Jose Center for the performing Art（聖荷西表演藝術中心）盛大公演，來自灣區各地中外藝術愛好者，逾2000人前來觀賞，場面盛大且溫馨感人。
訂名為「若思念 、便思念」的這場公演，以「思念」為主線，帶觀眾穿越地球上的春、夏、秋、冬，觀賞不同民族、不同時代和不同地域人們的舞蹈、歌聲、生活塲景和情感故事。整場晚會從春天的生機希望，到夏天的火熱蓬勃，再到秋天的深沈內歛，最後再演譯冬天的人間溫情，結合一年四季的故事，溫暖動人的歌聲和舞蹈深深感動了在場每一位觀眾。
當晚聖荷西市長馬漢、庫比蒂諾市長魏虹，均親臨現場觀賞，並致贈感謝狀給飛揚藝術團總監張麗虹，感謝飛揚藝術團對文化藝術的卓越貢獻。
在灣區擁有多年歷史的文化團體「飛揚藝術團」，繼2022年、飛揚成立30周年的大型演出「唐絹」主題歌舞晚會之後，今年再次舉辦第14屆的硅谷春晚活動，「若思念、便思念」。
飛揚藝術團自1991年以來就是非營利組織，宗旨是透過表演藝術、社區服務和教育，將中國文化作為美國社會不可或缺的一部分。該會希望藉由與其他社區的藝術組織合作，促進多元文化。此外，更期待透過國際文化活動，促進全球文化交流。
演出當晚開場主題曲是由灣區青年歌手傅騰歷擔當；雙人舞則由中國一流舞蹈家孫文龍和一名前舊金山芭蕾舞團韓裔女演員連袂演繹一對情侶。舞蹈方面還有阿根廷探戈、墨西哥舞、印度舞，以及中國古典舞等多文化詮釋。
特別是中國舞部分，這次飛揚藝術團的舞者歷時近一年的排練，準備一組展現中國多民族舞蹈藝術的作品，包括現代舞、古典舞、秧歌，還有來自中國各個地區的民族舞蹈等原創作品。
來自台灣的歌手林吉玲，當晚演唱一首台灣歌手陳立農的「此時明月」，和香港歌壇常青樹汪明荃的「萬水千山總是情」，美麗婉轉的歌聲獲得觀眾們如雷的掌聲。
另外，在國際合唱界有相當知名度的灣區本土少兒合唱團「晶晶合唱團」，是晚會壓軸。晶晶合唱團兒童成員們用其清澈如水的多聲部合唱，演繹「wonderful world of love」和「想你的365天」等歌曲，將整場的演出推向思念的最高境界，整塲晚會歴時2小時30分鐘圓滿結束。
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