十年簽證恢復使用 中青旅辦公室恢復營業

圖片為疫情前海外遊客在北京，美國遊客赴中旅遊3月15日起恢復。

中國駐舊金山 總領館3月13日早上，在領館大樓貼出關於進一步調整外國人赴華簽證 ，及入境政策的通知公告，宣佈中國政府決定，自北京時間2023年3月15日零時起，恢復2020年3月28日前簽發，且仍在有效期內的十年簽證的入境功能，這意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將從3月15日起重新使用，美國遊客赴中旅遊同時恢復。

廣受北美僑胞好評的美國中青旅「青旅假期」，也從2023年3月15日起辦公室重新開放，恢復開門營業。美國中青旅1995年在加州 成立，二十多來公司一直位於舊金山金融區，挾二十多年的中國團辦團經驗，「青旅假期」行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑，是北美中國旅遊團的第一品牌。

美國中青旅除主營中國旅遊團外，還有機票、簽證服務、代訂酒店等業務。美國中青旅是國際航協-IATA正式接納的「國際客運代理人」，是國航、東航、南航、國泰、美聯航等航空公司的銷售代理。美國中青旅長期以來公司有專人專辦中國簽證。

請電中青旅或「青旅假期」各特約旅行社，或親臨：605 Market Street, Suite 1300 San Francisco, CA 94105。網站：www.cytstours.com，電話：415-732-7000，傳真：415-732-9578。