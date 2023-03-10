杉釦富遠紅外線免加水足浴桶及全產品18日辦試用活動

遠紅外線免用水足浴桶

專門進口銷售遠紅外線免用水足浴桶的杉釦富公司，總公司位於北加州灣區 Burlingame，專門銷售來自台灣高效能遠紅外線產品，產品在灣區和全美行銷9年，受到廣大消費者的喜愛及好評，全產品一年保固，當地服務，免去買完產品後找不到商家售後服務的麻煩。

上月舉辦試用活動之後，反應熱烈，為讓更多上次錯失試用機會的讀者，能有機會再次體驗該公司產品的神奇效果，特訂於3月18日（周六)，再次在Burlingame總公司舉辦全產品試用活動，包括：遠紅外線足浴桶(三款)、理療墊、背心等多項產品。

地址：1799 Bayshore Highway STE 129 Burlingame, CA 94010，為避免久等，歡迎提前電話預約試用時間，上次錯過的朋友，請儘快把握機會，快打預約電話：650-999-0988，提早搶位。

人的年紀越大，身體的血液循環也會為之變慢，進而容易出現的毛病，如：體寒、手腳冰冷、疼痛麻痺等症狀，也隨之而變得嚴重。人體血液循環變弱、變慢是衰老和疾病的根本和起因，有效的增加血液循環能夠幫助舒緩這些情況。

「人老腳先衰」遠紅外線免用水足浴桶（見圖），利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但用水泡腳，對年長者而言，不能久泡無法恆溫，也不能加速身體內的微血管循環。

而杉釦富遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用。

杉釦富公司專營台灣生產高品質遠紅外線產品，活動期間免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，當日特價499元（不含稅），美國電壓，無需再接電壓轉換器，品質保障。公司電話：650-999-0988或上官網：www.shinecous.com。