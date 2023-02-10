Daiso 華盛頓州Redmond新分店25日盛大開業

日本 最受歡迎的零售商Daiso很高興宣布其第八家華盛頓州 分店盛大開業。Redmond Daiso將於2月25日星期六上午10時盛大開業，整個週末都為早鳥購物者提供促銷活動。該店誠邀社區成員前來位於：7525 166th Avenue NE, Suite E115, Redmond, WA 98052 新店共襄盛舉。

Daiso在美國新張的Redmond分店標誌著，在美國大陸開設的第89家門店，也是華盛頓州第八家Daiso商店。Daiso計劃在2023年初在亞利桑那州開設該州首家商店，在年底前全美增設25-30分店。

Redmond這家7,957平方英尺的零售店將展示公司的標誌性品牌產品，包括節日禮物、裝飾和娛樂、學習用品、廚具、美容用品、文具、禮品包裝、賀卡、電子配件、整理和家居用品、新奇物品、派對禮物和亞洲小吃。客戶到Daiso購物是為了獲得令人難以置信的價值，並尋找每次購物都有的驚喜。

Daiso產品是無數「開箱」視頻的主題，網紅們在網上大量購買，使用Daiso產品的視頻和教程。社交媒體收藏夾包括：化妝品/美容產品、工藝品和粘液、便當盒用品和配料、居家/辦公室整理 和「卡哇伊」（可愛）。粉絲可以購買迪士尼、三麗鷗、Rilakuma和其他角色產品。商店盛大的開業慶典經常大排長龍，誘人的店鋪概念和令人難以置信的商品選擇，讓客戶流連忘返。

大創Redmond盛大開業慶典，時間：2023 年2月25-26日週六、日10:00 AM。地點：7525 166th Avenue NE, Suite E115, Redmond, WA 98052（在Redmond Town Center近Sharetea)。回復：https://www.facebook .com/events/3405440259693373。

開幕優惠：前100位顧客在兩天內消費滿 30美元即可獲得禮包，送完即止。

DAISO，日本最受歡迎的雜貨店，以其廣泛的產品選擇而聞名，擁有3,300多種。日本的商店和全球超過5,500家商店。DAISO 自豪地介紹其簽名品牌，向世界各地的購物者提供DAISO商品。通過大量採購——單件產品購買數百萬件——因而降低成本。隨著生活成本的持續增加，DAISO的使命是幫助消費者保持較高的生活水平，無需花費更多的生活成本。

更多信息，請訪問：https://www.daisojapan.com/。臉書：https://www.facebook.com/daisojapanusa/。Instagram：https://www.instagram.com/daiso_usa/。推特：https://twitter.com/DaisoJapanC。