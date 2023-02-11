Dr. FUJI高端醫療按摩椅 超級盃贊助商

Dr. FUJI高端醫療按摩椅榮幸成為本屆 「超級盃」贊助商。

Dr. FUJI高端醫療按摩椅榮幸成為本屆 「超級盃 」贊助商，參加在阿里桑那舉辦的超級盃派對，展示 Rolls Royce FJ-8500按摩椅。美國第37屆超級盃橄欖球的費城雄鷹隊已經在訓練場使用Dr. FUJI F J-4600按摩椅應。

Dr. FUJI高端醫療按摩椅勞斯萊斯頂級豪華型 FJ-8500 4D AI 是由美歐國際集團在美國具有30年經營歷史，連續兩年榮獲CES 美國電子消費展新媒體評為全球最佳的按摩椅FJ-8500。

每年有20萬科技人企業家參加的全球最大的電子科技產品展美國拉斯維加斯CES，成千上萬的人體驗這款高端醫療按摩椅FJ-8500 絕大多數消費者在貨比二十家後給出的評價，DRFUJI FJ-8500 AI 4D豪華型大受消費者歡迎。

由於是人工智能技術的4D超級深度按摩，層層到位，拳拳到肉的體驗，優如十二人曰本指壓大師二十四個拳頭，同步讓消費者從來沒有過的享受。短短的幾十分鐘體驗使人有一種爽的感覺恢復疲勞，充滿體力！

美國90%以上的人都有腰部毛病腰疼坐骨神經痛，FJ-8500 的按摩手法，人體工學設計機械十高強度的氣壓人性化的程序設計正是廣大消費者的迫切需求，夢寐以求的貼身按摩大師。

在CES 訂購的買家一致反應這是一臺到位的按摩椅。真正做到解除腰痠背痛，恢復正常狀態充滿活力。現代社會，伏案辦公，缺乏鍛煉，久坐不動，彎腰駝背，俗話說」十人九腰痛」尤其是在疫情中的心理壓力，身體缺乏運動更需要一臺像FJ-8500 4D智能化技術深度按摩手法徹底修復受損的頸背腰部的效果！

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