恭贺新學友教育學習中心30周年校庆新年新目標：開創新局面2/18/23 週六下午1:30舉辦免費教育講座

恭賀新學友學生圓夢名校

新年伊始，萬象更新。為慶祝新學友建校30週年，屆时有紀念品贈送，歡迎家長和學生來參加講座，共襄盛舉。2/18/23 新學友將舉辦免費教育 講座, 邀請到新學友的資深升學 輔導老師,提供最新的升學資訊

新年一開始新學友教育學習中心就有振奮人心的好消息,恭賀該校的學生獲得大學提早錄取Stanford, Yale, CMU, Columbia, Johns Hopkins, Georgetown, Rice, Harvey Mudd, Pomona等名校都榜上有名。

新學友的專業強項就是幫助學生及早規劃準備, 全方位輔導每一個階段, 所以每一年學生放榜的成績總是讓老師們感到欣慰。從基礎實力培養, 課後輔導, 到 SAT, ACT，AP等的考試準備, 再到謹慎的大學申請輔導, 優秀的教師團隊功不可沒。30年來經歷許多教育上的改革, 以不變應萬變，確保轉換期間學生的成績不受影響。

新的一年開始就踏出正確的第一步, 做出今年正確的升學規劃。灣區 英文名师Mr. Johnson 将分享英文学习和考试中应该注意的问题。數理名师将为您解决学习物理,化学中将遇到的问题。

新學友的成功來自於實力，更來自於口碑。新學友30年來豐碩的教學成果，關鍵在於新學友具有一流的師資團隊和專業的升學顧問。不但擁有豐富的教學經驗更重要的是他們都具有耐心和愛心，把學生當成自己的孩子來教，從學業和心理上關心同學們，幫助他們。新學友的學生都能感受到這個大家庭的溫暖，他們成功進入名校後也不忘師恩,2/18日講座將有今年進入名校的學生來分享他們成功的經驗給學弟妹。

該講座適合中學要升高中的學生家長來參加, 因為提早準備就是成功的一半。當然也適合各年級的高中生, 因為你們要的解答都在這裡, 有任何問題都可以向現場的老師們詢問。機會難得, 座位有限, 請預先報名登記。新學友成功地走過30年，離不開灣區各位學生和家長的支持。今后新學友還會在您的支持和鼓勵下再創輝煌。

講座時間：2/18/23週六下午1：30--3：00 PM

報名洽詢電話：408-446-1956

新學友ShareWorld校址: 21601 Stevens Creek Blvd. Cupertino。